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Huaweis 7. Global Installer Summit: Die besten Installateure finden - ein neues Energie-Ökosystem für ein grüneres Zuhause und eine grünere Zukunft aufbauen



02.11.2026 / 17:00 CET/CEST

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DONGGUAN, China, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Vom 21. bis 23. Oktober 2026 brachte Huaweis 7. Global Installer Summit mehr als 1.000 Partner und Installateure aus 54 Ländern und Regionen zusammen, um Strategien, neue Produkte und Lösungen, Branchentrends sowie Geschäftsmodelle zu erörtern und die Zukunft des Ökosystems für grüne Energie zu erkunden. Auf dem Gipfel stellte Huawei Digital Power seine umfassende Strategie für Installateure vor und präsentierte ein bahnbrechendes neues Produkt, womit das Unternehmen sein Engagement für eine kohlenstoffarme Stromerzeugung, die Elektrifizierung der Mobilität und die vollständige Intelligenz bekräftigte. Das Unternehmen treibt erneuerbare Energien durch Netzausbau und KI voran, sorgt durch vollständige Elektrifizierung für sicherere Mobilität und maximiert den Nutzen pro Watt. Das Unternehmen, das bereits weltweit über 4,3 Millionen Hausbesitzer unterstützt hat, optimiert den Installationsprozess - von schnelleren Installationen bis hin zu zuverlässigem Support - durch strategische Dienstleistungen, die technische Komplexitäten bewältigen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Einführung des branchenweit ersten Full-SiC-All-in-One-Systems, des LUTERRA S2. Es wurde für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und zeichnet sich durch vollständige drahtlose Kommunikation, eine einzige Artikelnummer zur Senkung der Logistik- und Lagerkosten, eine Installation in weniger als 10 Minuten, 10 % mehr nutzbare Kapazität und 43 % mehr Lebensdauerenergie aus. Von schnelleren Installationen über zuverlässigen Support bis hin zu neuen Dienstleistungsmöglichkeiten - Huawei übernimmt die Komplexität, damit Installateure ihre Kunden besser bedienen und ein nachhaltiges Geschäft aufbauen können. Als Höhepunkt des Gipfels veranstaltete Huawei FusionSolar seinen ersten globalen Installationswettbewerb mit 48 Teams aus 36 Ländern. Die Teilnehmer erlebten die unübertroffene Effizienz des LUTERRA S2 hautnah: Das spanische Siegerteam beendete den Wettbewerb in beeindruckenden 2 Minuten und 32 Sekunden und lobte die bahnbrechende Installationsgeschwindigkeit in den höchsten Tönen. Sechs Vertreter von Installationsunternehmen aus aller Welt berichteten auf dem Gipfel von überzeugenden Erfolgsgeschichten: Ein französischer Installateur hob den Wandel vom traditionellen Wiederverkauf hin zu einem Abonnement-Plattformmodell hervor, das Hausbesitzer, Installateure, Banken und Netzbetreiber miteinander verbindet.

Drei thailändische Vertreter diskutierten die Integration von PV, ESS, Ladestationen und grüner Finanzierung, um den Übergang von Einzelprodukten zu Smart-Home-Ökosystemen zu vollziehen.

Ein mexikanischer Installateur stellte vorbildliche Praktiken vor, mit denen industrielle Energieherausforderungen durch Compliance und Zusammenarbeit bewältigt werden.

Ein brasilianischer Installateur demonstrierte absolute Zuverlässigkeit, indem er das erste Huawei BESS der Region in seiner eigenen Fabrik installierte, noch bevor er Verkäufe an Kunden tätigte. Dieser Gipfel ist mehr als nur eine Branchenveranstaltung - er dient als strategischer Treffpunkt für globale Installationspartner, um sich auf gemeinsame Visionen abzustimmen und gemeinsam den Fahrplan für eine nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin mit Installateuren zusammenarbeiten - angetrieben von technologischer Innovation und dem gemeinsamen Aufbau von Ökosystemen -, um den globalen ökologischen Wandel voranzutreiben. LUTERRA S2 wird in Kürze im November in Europa und im Dezember im asiatisch-pazifischen Raum auf den Markt kommen. Bleiben Sie dran für weitere Informationen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/huaweis-7-global-installer-summit-die-besten-installateure-finden--ein-neues-energie-okosystem-fur-ein-gruneres-zuhause-und-eine-grunere-zukunft-aufbauen-302926636.html



02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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