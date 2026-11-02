Versicherbarkeit entsteht nicht erst mit der Anfrage bei einem Versicherer. Viele der später relevanten Parameter werden lange zuvor festgelegt - während Projektentwicklung, technischer Auslegung, Beschaffung und Vertragsgestaltung. Ist das Projekt weitgehend fixiert, lassen sich bestimmte Risiken nur noch mit erheblichem Aufwand verändern. Versicherbarkeit ist dabei weder mit Bankability gleichzusetzen noch entscheidet sie allein über die Finanzierbarkeit. Sie kann aber zeigen, wie robust die Risikostruktur eines Projekts tatsächlich ist. Versicherbarkeit beginnt bei der technischen Struktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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