New York - Die New Yorker Börsen haben sich am Montag von ihren teils herben Freitagsverlusten erholt. Vor den nachbörslich anstehenden Apple -Geschäftszahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag überwog bei den Anlegern der Optimismus. Der Nasdaq 100 schaffte in der ersten Handelsstunde ein Plus von 1,04 Prozent auf 28.680 Punkte. Vor dem Wochenende war der technologielastige Auswahlindex mit negativen Geschäftsaussagen des Internetriesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab