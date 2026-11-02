Die Privatbank Berenberg bestätigt für Puma die Einstufung Buy und das Kursziel von 40 Euro. Begründet wird das mit einem Umbau, der nach Einschätzung der Analysten weitgehend hinter dem Sportartikelhersteller liegt. Reicht der abgeschlossene Konzernumbau aus, um den Fokus wieder auf Wachstum zu richten? Umbau weitgehend abgeschlossen Analyst Nick Anderson verweist in seiner am Montag veröffentlichten Studie darauf, dass die Erneuerung bei Puma mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de