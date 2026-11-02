Das Geschäftsklima im deutschen Mittelstand hat sich im Oktober 2026 zum sechsten Mal in Folge verbessert. Der KfW-ifo-Mittelstandsindex stieg um 0,5 Punkte auf minus 7,8 Zähler, liegt damit aber weiterhin unterhalb der Nulllinie, die den langfristigen Durchschnitt markiert.
Das geht aus dem aktuellen KfW-ifo-Mittelstandsbarometer hervor, für das monatlich mehr als 9.500 Betriebe aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen befragt werden. KfW-Chefvolkswirt Dr. Dirk Schumacher wertete die Aufhellung angesichts gestiegener Öl- und Gaspreise sowie des anhaltenden Konflikts zwischen den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Das geht aus dem aktuellen KfW-ifo-Mittelstandsbarometer hervor, für das monatlich mehr als 9.500 Betriebe aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen befragt werden. KfW-Chefvolkswirt Dr. Dirk Schumacher wertete die Aufhellung angesichts gestiegener Öl- und Gaspreise sowie des anhaltenden Konflikts zwischen den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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