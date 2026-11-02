Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien

Helvetia Asset Management AG mit einheitlichem Marktauftritt



02.11.2026 / 18:00 CET/CEST





Medienmitteilung







Basel, 2. November 2026 Im Rahmen der schnell fortschreitenden Integration der Helvetia Baloise Gruppe firmiert «Baloise Asset Management AG» neu als «Helvetia Asset Management AG» (HAM) unter dem Gruppenbrand «Helvetia». Das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe ist mit über CHF 100 Mia. an verwalteten Vermögen einer der grössten Versicherungs-Asset-Manager der Schweiz. Es zählt mit rund CHF 20 Mia. an Kundenvermögen im Immobilienbereich zu den Top 5 Real Estate Investment Managern der Schweiz. «Mit dem gemeinsamen Marktauftritt bündeln wir die langjährige Erfahrung und die sich ergänzenden Stärken beider Organisationen. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein breiteres Angebot an Anlagelösungen und unterstützen sie langfristig beim Erreichen ihrer Anlageziele», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer (GCIO). Weiterer bedeutender Integrationsschritt

Nach der vollzogenen Fusion der beiden Asset Management Gesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe per Anfang Juli 2026, ist der einheitliche Marktauftritt durch die Umfirmierung der bestehenden Einheit «Baloise Asset Management AG» zu «Helvetia Asset Management AG» nun ein weiterer wichtiger Meilenstein der Integration. Mit über CHF 100 Mia. an verwalteten Vermögen zählt das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe zu den grössten Versicherungs-Asset-Managern der Schweiz. Top 5 Real Estate Investment Manager der Schweiz

Das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe zählt rund CHF 20 Milliarden an Immobilienvermögen für interne und externe Kundinnen und Kunden. Wir gehören damit zu den grössten fünf Real Estate Investment Managern der Schweiz. Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette im Immobilienbereich ab - von der Entwicklung über den Bau und die Bewirtschaftung bis zur Verwaltung ganzer Immobilienportfolios. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Anlagelösungen im Hypothekenbereich. Breites Angebot an spezialisierten Anlagelösungen für Drittkunden

Die Helvetia Baloise Gruppe verfügt über mehr als 160 Jahre Erfahrung in der Anlage von Versicherungsvermögen. Auf dieser Grundlage bietet die Helvetia Asset Management AG Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen und weiteren institutionellen Investoren Zugang zu einem breiten Angebot an Anlagekompetenzen und -lösungen an. Dazu zählen insbesondere Multi Asset Strategien, Immobilien, Hypotheken und Private Markets. Im Zuge der gruppenweiten Zusammenarbeit von Versicherung, Bank und Asset Management im Bereich «Vorsorge und Vermögen» profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise für ihre individuelle Vorsorge. Neue Namen für Anlagefonds

Im Rahmen des einheitlichen Marktauftrittes des Asset Managements der Helvetia Baloise Gruppe wurden auch die Namen zahlreicher Anlagefonds geändert. Mehr Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: https://www.helvetia-asset-management.com Weitere Informationen www.helvetia-asset-management.com Medien Corporate Communications Telefon: +41 58 280 70 05

media.relations@helvetia-baloise.com Analysten Investor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

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Über Helvetia Asset Management AG

Helvetia Asset Management AG (HAM) verantwortet die Verwaltung der Anlageportfolios der Helvetia Baloise Gruppe sowie von institutionellen Kunden, insbesondere Pensionskassen und Sammelstiftungen. Das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe ist mit über CHF 100 Mia. an verwalteten Vermögen einer der grössten Versicherungs-Asset-Manager der Schweiz und zählt mit rund CHF 20 Mia. an Kundenvermögen im Immobilienbereich zu den Top 5 Real Estate Investment Managern der Schweiz. Das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe bietet eine breite Palette an Anlagekompetenzen und -lösungen. Dazu zählen insbesondere Multi Asset Strategien, Immobilien sowie Private Markets. Im Rahmen der gruppenweiten Zusammenarbeit im Bereich der umfassenden Vorsorgeplanung profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise. Datenschutzhinweis

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