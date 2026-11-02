Helvetia Asset Management AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien
Medienmitteilung
Im Rahmen der schnell fortschreitenden Integration der Helvetia Baloise Gruppe firmiert «Baloise Asset Management AG» neu als «Helvetia Asset Management AG» (HAM) unter dem Gruppenbrand «Helvetia». Das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe ist mit über CHF 100 Mia. an verwalteten Vermögen einer der grössten Versicherungs-Asset-Manager der Schweiz. Es zählt mit rund CHF 20 Mia. an Kundenvermögen im Immobilienbereich zu den Top 5 Real Estate Investment Managern der Schweiz.
«Mit dem gemeinsamen Marktauftritt bündeln wir die langjährige Erfahrung und die sich ergänzenden Stärken beider Organisationen. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein breiteres Angebot an Anlagelösungen und unterstützen sie langfristig beim Erreichen ihrer Anlageziele», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer (GCIO).
Weiterer bedeutender Integrationsschritt
Top 5 Real Estate Investment Manager der Schweiz
Breites Angebot an spezialisierten Anlagelösungen für Drittkunden
Im Zuge der gruppenweiten Zusammenarbeit von Versicherung, Bank und Asset Management im Bereich «Vorsorge und Vermögen» profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise für ihre individuelle Vorsorge.
Neue Namen für Anlagefonds
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Über Helvetia Asset Management AG
Das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe bietet eine breite Palette an Anlagekompetenzen und -lösungen. Dazu zählen insbesondere Multi Asset Strategien, Immobilien sowie Private Markets. Im Rahmen der gruppenweiten Zusammenarbeit im Bereich der umfassenden Vorsorgeplanung profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise.
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Haftungsausschluss
Die Helvetia Asset Management AG übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschliesslich entgangenen Gewinns oder sonstiger direkter oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung der Informationen oder dem Vertrauen auf diese ergeben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Möglicherweise erhalten Sie nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlage steigt oder fällt. Die Wertschwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich sinken. Diese Informationen sind nicht rechtsverbindlich.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Asset Management AG
|Aeschengraben 21
|4002 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 285 97 37
|E-Mail:
|assetmanagement@baloise.com
|ISIN:
|CH0414551XXX
|Valorennummer:
|41455103
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2426930
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2426930 02.11.2026 CET/CEST