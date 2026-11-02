BlackRock Smaller Companies Trust Plc - Disclosure of Portfolio Holdings
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 02
BlackRock Smaller Companies Trust plc (LEI: 549300MS535KC2WH4082)
Portfolio Holdings
A full disclosure of portfolio investments for the BlackRock Smaller Companies Trust plc as at 30 September 2026 has been made available on the Company's website on the link listed below:
https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/policies/brsct-portfolio-disclosure.pdf
Graham Venables
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Secretary
Tel: 020 3649 3432
2 November 2026
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