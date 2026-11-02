In meinem letzten Artikel habe ich ausführlich über meine jüngsten Depotumschichtungen und meine neuen Käufe von Arista Networks und SpaceX berichtet. Inzwischen befinden sich 47 verschiedene Aktien in meinen beiden Depots. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, weshalb ich mein Portfolio eigentlich nicht noch weiter vergrößern möchte. Dieser Artikel ist von Nikos Deiters (22), der ein Duales Studium in Rosenheim absolviert. Trotzdem gibt es zahlreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer