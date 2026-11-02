EQS Stimmrechtsmitteilung: PUMA SE
Shijia Ding hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30. Oktober 2026 folgende Informationen mitgeteilt:
Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 8. Oktober 2026 habe ich, Shijia Ding, Ihnen gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der PUMA SE, PUMA WAY 1, 91074 Herzogenaurach, den ich mittelbar über die ANTA Sports Products Limited und die Ancat Holding GmbH (gemeinsam mit mir "ANTA") halte, am 7. Oktober 2026 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % und 25 % überschritten hat, und dass mein mittelbarer Stimmrechtsanteil aus Aktien ca. 29,90 % beträgt, was, bezogen auf eine Gesamtzahl von 148.007.926 Stimmrechten, 44.258.026 mittelbar gehaltenen Stimmrechten entspricht.
Ich mache als Mutterunternehmen im Sinne des § 37 Abs. 1 WpHG hiermit von der Konzernmeldung Gebrauch, wodurch meine Tochterunternehmen von ihrer Meldepflicht befreit sind.
Vor diesem Hintergrund teile ich Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ergänzend Folgendes mit:
Bei den für den Erwerb von Stimmrechten an der PUMA SE verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenmittel von ANTA.
Shijia Ding
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.puma.com
|LEI Code:
|529900GRZ2BQY5ZM9N49
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2426844 02.11.2026 CET/CEST