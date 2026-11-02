Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag gemessen am SMI kaum verändert beendet. Ein Grossteil der Einzeltitel schloss im grünen Bereich, der SMI wurde aber gebremst von einer Schwäche der beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Grund waren allerdings nicht schlechte Produkt- oder Studiennews, sondern Abstufungen aus Analystenkreisen. Rückenwind kam derweil vom deutlichen Rückgang der Ölpreise, was vor allem konjunktursensitive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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