Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag überwiegend freundlich präsentiert. Ihnen half ein deutlicher Rückgang der Ölpreise, den Händler mit verbesserten Aussichten auf Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA begründeten. Der EuroStoxx 50 baute mit den erholten US-Börsen seinen Gewinn aus und schloss 0,73 Prozent höher bei 6.176,06 Punkten. Damit machte der Leitindex der Eurozone den Rücksetzer vom Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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