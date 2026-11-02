Die Thales-Tochter Advanced Acoustic Concepts (AAC) hat von der US-Marine einen Auftrag über 53,9 Millionen US-Dollar für zwei Module zur ferngesteuerten Minensuche (Remote Mine Hunting, RMH) und technische Unterstützung erhalten. Durch Optionen für weitere Module könnte sich der Auftragswert auf 196,2 Millionen US-Dollar erhöhen.

Die RMH-Lösung verbessert die unbemannte Minenabwehr (Mine Countermeasures, MCM), indem sie das Aufspüren und Klassifizieren von Minen aus der Ferne sowie die schnelle Bekämpfung von Bedrohungen ermöglicht. Zugleich verringert sie die Risiken für Marineangehörige und Einsatzplattformen.

Der Auftrag stärkt die Position von Thales in der Minenabwehr und Unterwasserkriegsführung. Dabei verbindet das Unternehmen seine internationale Erfahrung mit Innovationen aus den USA, um der US-Marine in kürzester Zeit wichtige Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die ihre Einsatzbereitschaft verbessern und die Sicherheit der Marineangehörigen in umkämpften Seegebieten erhöhen.

Advanced Acoustic Concepts (AAC), ein US-amerikanisches Tochterunternehmen von Thales und Anbieter von Lösungen für die Unterwasserkriegsführung, hat von der US-Marine einen Auftrag im Wert von 53,9 Millionen US-Dollar erhalten. AAC wird zwei integrierte Module zur ferngesteuerten Minensuche (Remote Mine Hunting, RMH) fertigen und liefern sowie begleitende technische Unterstützung erbringen. Der Auftrag sieht Optionen für weitere Module vor, durch die sich der Gesamtauftragswert auf rund 196,2 Millionen US-Dollar erhöhen könnte.

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Sonar ©Thales

Die RMH-Lösung unterstützt die Minenabwehr (Mine Countermeasures, MCM) der US-Marine nach dem bewährten Prinzip "Find, Fix and Finish" Minen aufspüren, lokalisieren und unschädlich machen. Die Technologie ermöglicht es Marineangehörigen, Unterwasserminen aus sicherer Entfernung zu orten und zu klassifizieren. Dadurch lassen sich Einsätze effektiver durchführen und die Risiken für Marineangehörige in umkämpften Seegebieten verringern.

"Die Abwehr von Unterwasserminen ist nach wie vor eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit auf See und erfolgreiche Marineeinsätze", betont Rob Geckle, CEO von Thales North America. "Durch den Ausbau der Minenabwehrfähigkeiten der US-Marine wird dieses Programm dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft der Flotte zu stärken und den Erfolg ihrer Missionen unter zunehmend wechselhaften Einsatzbedingungen zu sichern."

Die RMH-Lösung von Thales vereint moderne Sonartechnik, Software zur Einsatzführung und ferngesteuerte Fahrzeuge in einem Modulsystem, das auf die sich rasch wandelnden Anforderungen der US-Marine an die Minenkriegsführung zugeschnitten ist.

Das RMH-Modulsystem umfasst:

Ein modernes, geschlepptes Synthetic Aperture Sonar (SAS), das Minen aus verschiedenen Blickwinkeln erkennt, hochauflösende Bilder liefert und die Zahl der Fehlalarme reduziert.

Moderne Softwareanwendungen mit KI-gestützten Algorithmen zur automatischen Zielerkennung (Automatic Target Recognition, ATR). Sie ermöglichen es Marineangehörigen, Daten aus der Minensuche zu verarbeiten, zu klassifizieren, zu kartieren und zu verwalten, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Dadurch lassen sich Minen rascher aufspüren und lokalisieren sowie potenzielle Ziele zuverlässiger identifizieren.

"Mit diesem Programm verbinden wir modernste Minenabwehrtechnologien aus dem gesamten Thales-Portfolio mit der langjährigen Erfahrung von AAC in der Entwicklung und Bereitstellung integrierter Lösungen für die Unterwasserkriegsführung der US-Marine", so Mike Carnovale, President bei Advanced Acoustic Concepts. "Indem wir Sonartechnik, Klassifizierungssoftware und künftige Funktionen zur ferngesteuerten Minenneutralisierung in einer einzigen Lösung zusammenführen, vereinfachen wir die Minensuche und verkürzen die Zeit zwischen dem Aufspüren einer Mine und dem Ergreifen weiterer Maßnahmen sowohl auf bemannten als auch auf unbemannten Überwasserfahrzeugen."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnologien. Mit seinem Portfolio innovativer Produkte und Dienstleistungen trägt das Unternehmen dazu bei, zentrale Herausforderungen in den Bereichen Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion zu bewältigen.

Der Konzern investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsseltechnologien für besonders anspruchsvolle Einsatzbereiche. Dazu zählen insbesondere künstliche Intelligenz, Cybersicherheit sowie Quanten- und Cloud-Technologien. Thales beschäftigt mehr als 85.000 Menschen in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über Thales in den USA

Seit mehr als einem Jahrhundert bietet Thales seinen Kunden in den USA bewährte, zuverlässige und sichere Lösungen. Das Unternehmen ist landesweit präsent und beschäftigt hochqualifizierte Fachkräfte, die sich dafür einsetzen, die Bedürfnisse der Kunden frühzeitig zu erkennen und ihre Erwartungen zu übertreffen. Dank seiner umfangreichen Fertigungskapazitäten und der engen Zusammenarbeit mit Kunden und lokalen Unternehmen kann Thales komplexe Herausforderungen unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen bewältigen.

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