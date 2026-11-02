Fast 600 Branchenführer aus China und Deutschland trafen sich am Freitag in Wolfsburg zur 10. chinesisch-deutschen Automobilkonferenz, deren Schwerpunkt auf neuen Investitions- und Kooperationsmodellen vor dem Hintergrund des globalen Wandels hin zu elektrischer und digitaler Mobilität lag.

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Liu Minqiang delivers opening speech at the Conference.

Die Teilnehmer der Veranstaltung, die in der Autostadt, dem Hauptsitz des Volkswagen-Konzerns, stattfand, betonten die Notwendigkeit, dass beide Nationen einen Konsens schmieden, Innovationen vorantreiben und die bilateralen Beziehungen vertiefen müssen, um den Wandel der Branche hin zu Elektrifizierung und Digitalisierung zu meistern.

Olaf Lies, Ministerpräsident von Niedersachsen, sagte, die Konferenz sende ein klares Signal an die Akteure der Branche.

"Die Konferenz bringt uns zusammen, um die Zukunft unserer Branche zu gestalten", sagte Lies. "Elektrifizierung und Digitalisierung stellen den größten Wandel in der Geschichte der Automobilindustrie dar. Nur durch den Austausch von Erfahrungen, gegenseitiges Lernen und Zusammenarbeit können wir die Zukunft meistern."

Liu Minqiang, Generaldirektor der China International Investment Promotion Agency, wies darauf hin, dass Umfragen zeigen, dass die meisten deutschen Unternehmen weiterhin optimistisch in Bezug auf China sind. Er hob Chinas Marktpotenzial und den ökologischen Wandel als fruchtbaren Boden für bilaterale Partnerschaften hervor.

"Die globale Automobilbranche befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, der durch rasante technologische Weiterentwicklungen und sich neu strukturierende Marktdynamiken gekennzeichnet ist", sagte Liu. "Wir sollten uns darauf konzentrieren, Technologien, Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln, um den Verbrauchern zu nutzen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung voranzutreiben."

Thomas Schmall, Vorstandsmitglied der Volkswagen AG, betonte, dass China nicht mehr nur ein Absatzmarkt, sondern ein unverzichtbarer Technologieknotenpunkt sei.

"Der Aufbau solider Partnerschaften ist vor dem aktuellen Hintergrund des beschleunigten Wandels und des verschärften Wettbewerbs besonders entscheidend", so Schmall.

Im Rahmen der Konferenz fanden vier parallele Teilforen statt, die sich mit den Themen "KI Software-Defined Vehicle (SDV)", "Batterie Energie", "Zukunftsfähige Fabrik" sowie "Regulierung Compliance" befassten. Vertreter von Hunderten von Unternehmen aus China und Deutschland tauschten ihre praktischen Erfahrungen und strategischen Erkenntnisse aus.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass China und Deutschland in Schlüsselbranchen über unterschiedliche, sich ergänzende Stärken verfügen, was Potenzial für eine bilaterale Zusammenarbeit schafft. Sie stellten fest, dass der industrielle Wandel eine günstige Gelegenheit bietet, gemeinsam den globalen Marktanteil auszubauen. Branchenführer betonten, dass beide Nationen durch die Nutzung ihrer jeweiligen Vorteile die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen und in dieser Umbruchphase Win-Win-Ergebnisse erzielen können.

Die jährliche Konferenz, die von der Investitionsförderungsagentur des chinesischen Handelsministeriums gemeinsam mit Automobilclustern aus fast zehn deutschen Bundesländern organisiert wird, findet abwechselnd in China und Deutschland statt. Mit strategischer Unterstützung von Volkswagen ist die diesjährige Veranstaltung die bislang größte, die in Deutschland stattgefunden hat.

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