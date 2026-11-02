Für die Aktionäre von Hugo Boss könnte es am Dienstag ungemütlich werden. Der Modekonzern präsentiert seine Quartalszahlen, doch Analysten rechnen mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Besonders eine Prognose lässt aufhorchen.Analysten erwarten Gewinneinbruch Am 3. November veröffentlicht Hugo Boss seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Die Erwartungen fallen ernüchternd aus: Laut Finanzen.net rechnen Analysten im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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