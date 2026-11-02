Im Vorfeld der EICMA 2026 hebt CCC die Zusammenarbeit innerhalb der Branche im Bereich des sicheren, interoperablen digitalen Zugangs für Motorräder, Roller und andere Zweiräder hervor.

Das Car Connectivity Consortium (CCC), die globale Organisation zur Förderung der interoperablen Vernetzung zwischen Fahrzeugen und Geräten, hat heute im Vorfeld der EICMA 2026 in Mailand, Italien, seine Aktivitäten auf den Märkten für Zweiräder und Mikromobilität hervorgehoben. Über die Arbeitsgruppe "Light Motor Mobility Task Group" (LMTG) bringt das CCC Mitgliedsunternehmen zusammen, um den spezifischen Anforderungen dieser Märkte im Bereich des digitalen Zugangs gerecht zu werden. Dabei sollen Möglichkeiten zur Förderung von Standardisierung und Interoperabilität gefunden werden.

Zu den Highlights der Arbeit des CCC für Zweiräder und Mikromobilität gehören:

Den Bedürfnissen von Zweirädern im Hinblick auf digitalen Zugang gerecht werden: Die LMTG prüft derzeit die Anforderungen für Motorräder, Roller, E-Bikes und andere zwei- und dreirädrige Fahrzeuge.

Die LMTG prüft derzeit die Anforderungen für Motorräder, Roller, E-Bikes und andere zwei- und dreirädrige Fahrzeuge. Prüfung von neuen Anwendungen der digitalen Technologie für Schlüssel: Die Diskussionen der Mitglieder befassen sich unter anderem mit dem Zugang zum Fahrzeug und dessen Startvorgang, dem Zugang zu Fahrzeugkomponenten sowie der gemeinsamen Nutzung digitaler Schlüssel.

Die Diskussionen der Mitglieder befassen sich unter anderem mit dem Zugang zum Fahrzeug und dessen Startvorgang, dem Zugang zu Fahrzeugkomponenten sowie der gemeinsamen Nutzung digitaler Schlüssel. Mehr Teilnehmer innerhalb der Branche: CCC wird auf der EICMA 2026 mit Herstellern und Technologieunternehmen in Kontakt treten, um die Arbeit der LMTG zu erörtern und weitere Organisationen zur Teilnahme zu ermutigen.

Der digitale Zugang breitet sich auf einem expandierenden Mobilitätsmarkt aus

Auf den Märkten für Zweiräder und Mikromobilität steigt die Nachfrage nach vernetzten Erlebnissen.McKinsey Company schätzt, dass der weltweite Markt für Mikromobilität bis 2030 ein Volumen von $340 Milliarden erreichen könnte, gegenüber etwa $160 Milliarden im Jahr 2022. Unabhängig davon, schätzt MarketsandMarkets, dass der weltweite Markt für vernetzte Motorräder von $520 Millionen im Jahr 2026 auf $3,3 Milliarden bis zum Jahr 2033 wachsen wird. Dies beweist den steigenden Trend für vernetzte Zweiradtechnologien.

Smartphones und Wearables spielen eine zentrale Rolle dabei, wie Verbraucher ihre alltäglichen Aktivitäten bewältigen von Zahlungen bis hin zur Nutzung von Diensten. Da sich diese Erwartungen über Personenkraftwagen hinaus erstrecken, bietet der Markt für Zweiräder neue Möglichkeiten für einen sicheren und bequemen digitalen Zugang über verschiedene Fahrzeugtypen hinweg.

Im Gegensatz zu Personenkraftwagen unterscheiden sich Zweiräder erheblich hinsichtlich ihrer Konstruktion, ihrer Kosten, ihrer baulichen Gegebenheiten und ihrer Zugangsanforderungen. Dies stellt die Bereitstellung einheitlicher digitaler Zugangsangebote für verschiedene Fahrzeugtypen vor ganz eigene Herausforderungen.

Entwicklung von digitalem Zugang für Zweiräder

Die an der LMTG beteiligten CCC-Mitgliedsunternehmen untersuchen mögliche Anwendungsbereiche für die digitale Schlüsseltechnologie im Zweirad- und Mikromobilitätsmarkt. Dazu gehören unter anderem:

Zugang zum Fahrzeug und Startvorgang: Wie mobile Geräte den Zugang zu Zweirädern und deren Nutzung unterstützen könnten.

Wie mobile Geräte den Zugang zu Zweirädern und deren Nutzung unterstützen könnten. Zugriff auf Fahrzeugkomponenten : Möglichkeiten, den digitalen Zugang über den herkömmlichen Fahrzeugzugang hinaus zu erweitern.

: Möglichkeiten, den digitalen Zugang über den herkömmlichen Fahrzeugzugang hinaus zu erweitern. Teilen des digitalen Schlüssels: Wie Fahrzeugbesitzer autorisierten Nutzern Zugriff gewähren könnten.

Wie Fahrzeugbesitzer autorisierten Nutzern Zugriff gewähren könnten. Globale Reichweite: Durch den Einsatz einer Vielzahl von Technologien werden digitale Kernfunktionen für ein möglichst breites Spektrum an Fahrzeugen und Geräten ermöglicht vom Massenmarkt bis hin zum Premiumsegment.

CCC vereint mehr als 300 Mitgliedsunternehmen, darunter Automobilhersteller, Gerätehersteller, Zulieferer der Automobilindustrie, Chiphersteller und Sicherheitsanbieter. Über die LMTG weitet CCC diesen kooperativen Ansatz nun auf den Markt für Zweiräder und Mikromobilität aus und möchte weitere Motorradhersteller und andere Mobilitätsunternehmen in den Dialog einbeziehen.

CCC auf der EICMA 2026

Führungskräfte des CCC-Kernteams werden vom 5. bis 8. November auf der EICMA 2026 in Mailand, Italien, vor Ort sein, um sich mit CCC-Mitgliedern und Unternehmen aus dem globalen Zweirad-Ökosystem zu treffen und die laufenden Aktivitäten der LMTG sowie Möglichkeiten zur Beteiligung zu erörtern.

Als weltweit führende Fachmesse für Motorräder und Zweiräder bietet die EICMA dem CCC eine ideale Gelegenheit, wegen der Ausweitung seiner Aktivitäten in diesem Markt direkt mit der Branche in Kontakt zu treten.

Zweiradhersteller und Technologieunternehmen, die mehr über die Arbeit von CCC erfahren oder auf der EICMA Kontakt zum Führungsteam aufnehmen möchten, können die Seite der CCC EICMA 2026 besuchen.

Mehr Informationen über das CCC und dessen Initiativen finden Sie unter: http://www.carconnectivity.org/.

Über das Car Connectivity Consortium

Das Car Connectivity Consortium (CCC) ist eine branchenübergreifende Organisation, die sich mit der Interaktion zwischen Fahrzeugen, Geräten und ihrer Umgebung befasst, um ein nahtloses und sicheres Nutzererlebnis zu schaffen. Das CCC standardisiert das vernetzte Ökosystem rund um Fahrzeuge und Geräte und bringt Automobilhersteller, Gerätehersteller, Automobilzulieferer, Chiphersteller und Sicherheitsanbieter zusammen, um Lösungen zu entwickeln, bei denen Komfort, Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund stehen.

Mit mehr als 300 Mitgliedsunternehmen spielt das CCC eine führende Rolle bei der Förderung der Konnektivität zwischen Smartphones und Fahrzeugen und bei der Gestaltung der Zukunft eines vertrauenswürdigen digitalen Fahrzeugzugangs. Dem Vorstand gehören Vertreter von Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic Automotive Systems, Samsung, Thales und Xiaomi an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.carconnectivity.org.

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