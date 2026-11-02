Das Uptime Institute, die weltweit richtungweisende Institution für digitale Infrastruktur, hat mit der Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist es, die Entwicklung einer zuverlässigen, nachhaltigen und international wettbewerbsfähigen Rechenzentrumsbranche in Indonesien zu unterstützen. IDPRO ist der offizielle Branchenverband der Rechenzentrumsanbieter und Unternehmen aus dem Bereich der digitalen Infrastruktur in Indonesien.

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Signing of Uptime Institute and IDPRO MOU.

Die beiden Organisationen wollen gemeinsam internationale Standards und bewährte Verfahren über den gesamten Lebenszyklus von Rechenzentren in Indonesien hinweg fördern. Ziel ist es, die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Infrastruktur zu verbessern, Ressourcen effizienter und nachhaltiger zu nutzen und die Qualifizierung von Fachkräften voranzutreiben. So sollen die Standards der Branche angehoben und Indonesiens Position auf dem weltweiten Markt für digitale Infrastruktur gestärkt werden.

Das Uptime Institute bringt seine internationale Expertise in den Bereichen Leistungsfähigkeit, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit digitaler Infrastruktur ein, IDPRO seine enge Vernetzung innerhalb der indonesischen Rechenzentrumsbranche. Gemeinsam wollen die Partner den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit in der Branche fördern und die Verbreitung international anerkannter bewährter Verfahren vorantreiben.

"Digitale Infrastruktur ist eine wichtige Grundlage für Wirtschaftswachstum und Innovation", sagt Mustapha Louni, Chief Business Officer des Uptime Institute. "Gemeinsam mit IDPRO wollen wir die Anwendung international bewährter Verfahren fördern und die Weiterentwicklung der indonesischen Rechenzentrumsbranche unterstützen. Dazu bringen wir unsere internationale Expertise mit dem Know-how der Branche vor Ort zusammen und tauschen Wissen und Erfahrungen aus, um die Branche für die Zukunft zu stärken."

Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung von Mustapha Louni, Chief Business Officer des Uptime Institute, und Hendra Suryakusuma, Chairman von IDPRO. Als Zeugen der Unterzeichnung waren Patrick Chan, Managing Director, South Asia, des Uptime Institute, und Michael Abimanyu, Executive Director von IDPRO, anwesend.

"Die Rechenzentrumsbranche spielt eine zentrale Rolle für die digitale Entwicklung Indonesiens", erklärt Hendra Suryakusuma, Chairman von IDPRO. "Mit unserer Zusammenarbeit wollen wir die Anwendung international bewährter Verfahren voranbringen, die Qualifikation der Fachkräfte verbessern und die Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche stärken. Dafür müssen alle Akteure der Branche an einem Strang ziehen."

"Indonesien gehört zu den dynamischsten Märkten für digitale Infrastruktur in Asien", so Patrick Chan, Managing Director, South Asia, beim Uptime Institute. "Um diese Entwicklung fortzusetzen, muss die Branche weiter in Fachwissen und einen professionellen Betrieb investieren und die Zusammenarbeit stärken. Durch den Wissensaustausch und die Verbreitung international bewährter Verfahren wollen wir zusammen mit IDPRO die Entwicklung der Branche weiter voranbringen."

Die Partnerschaft bildet die Grundlage für einen engeren Austausch von Branchenwissen und die Förderung bewährter Verfahren, mit denen sich die Leistungsfähigkeit von Rechenzentren über ihren gesamten Lebenszyklus verbessern lässt von der Planung und dem Bau über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb. Beide Organisationen setzen sich zudem dafür ein, dass das Wachstum der Branche auf hohen Betriebsstandards, einer ausfallsicheren Infrastruktur und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen beruht. In Zusammenarbeit mit IDPRO und weiteren Branchenvertretern will das Uptime Institute die langfristige Entwicklung der indonesischen Rechenzentrumsbranche fördern und dazu beitragen, dass die digitale Infrastruktur des Landes auch künftig den steigenden und sich wandelnden Anforderungen gerecht wird.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute gilt weltweit als maßgebliche Institution für digitale Infrastruktur. Seit mehr als 30 Jahren setzt das Unternehmen branchenweit anerkannte Standards für die Leistungsfähigkeit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren. Diese Maßstäbe geben Kunden die Sicherheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter allen Betriebsbedingungen den Anforderungen ihres Unternehmens gerecht wird. Uptime hat weltweit mehr als 4.300 Auszeichnungen vergeben und betreut über 1.400 laufende Projekte in mehr als 120 Ländern. Das Unternehmen hat Zehntausende Unternehmen dabei unterstützt, ihre geschäftskritischen IT-Ressourcen zu optimieren und dabei Kosten, Ressourceneinsatz und Effizienz im Blick zu behalten.

Der Tier Standard der Organisation ist der weltweit anerkannteste und am weitesten verbreitete Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Zum Kernangebot gehören Tier-Zertifizierungen, Prüfungen von Management und Betrieb, Beratungsleistungen für KI-Infrastruktur, Risikobewertungen von Rechenzentren, Energie- und Nachhaltigkeitsbewertungen, Cybersicherheitsbewertungen und -ratings sowie IT-Beratungsleistungen.

Mehr als 100.000 Rechenzentrumsfachkräfte haben bereits Weiterbildungsprogramme von Uptime Education absolviert. Damit hat sich Uptime weltweit als bevorzugter Partner für Aus- und Weiterbildung etabliert. Das Bildungsangebot deckt alle Karrierestufen im Bereich der digitalen Infrastruktur ab von Berufseinsteigern und Auszubildenden bis hin zu berufsbegleitenden Masterstudiengängen im Bereich Data Center Leadership für erfahrene Fachkräfte. Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit dieser kritischen Infrastruktur hängen nach wie vor entscheidend von den Menschen ab, die sie betreiben. Ausschlaggebend sind dabei das Fachwissen, die Schulung und die Ausbildung jedes einzelnen Teammitglieds.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, USA, und unterhält Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Madrid. In mehr als 34 Ländern weltweit sind hauptberufliche Fachkräfte für Uptime tätig.

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