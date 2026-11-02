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Uptime Institute and KOMDIGI sign LOI.

Das Uptime Institute und das indonesische Ministerium für Kommunikation und digitale Angelegenheiten (KOMDIGI) unterzeichnen eine Absichtserklärung (LOI) zur Unterstützung der Politik, der Governance und der Branchenentwicklung im Bereich Rechenzentren

Das Uptime Institute, die weltweit führende Autorität für digitale Infrastruktur, und das Ministerium für Kommunikation und digitale Angelegenheiten (KOMDIGI) gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) bekannt, um eine Zusammenarbeit zu prüfen, die darauf abzielt, das Ökosystem der Rechenzentren in Indonesien durch die Entwicklung von Richtlinien, Governance-Rahmenwerken, operativer Exzellenz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und der Förderung der Kompetenzen der Arbeitskräfte zu stärken.

Die Absichtserklärung spiegelt das gemeinsame Interesse wider, internationale Best Practices zu untersuchen, die den Aufbau einer zuverlässigen, sicheren, effizienten und nachhaltigen digitalen Infrastruktur im Einklang mit den nationalen Prioritäten und dem regulatorischen Rahmen Indonesiens unterstützen können.

Die Absichtserklärung wurde von Mustapha Louni, Chief Business Officer des Uptime Institute, und Wayan Toni Supriyanto, Generaldirektor für digitale Infrastruktur im indonesischen Ministerium für Kommunikation und Digitales, im Rahmen einer Zeremonie in Jakarta unterzeichnet. Die Zusammenarbeit wird sich auf mehrere strategische Bereiche konzentrieren, darunter Richtlinien und regulatorische Rahmenbedingungen für Rechenzentren, globale Best Practices und geltende Standards, betriebliche Zuverlässigkeit und Sicherheit, Energie und Nachhaltigkeit sowie Bildungs- und Schulungsinitiativen zur Stärkung der Branchenkompetenzen und zur Personalentwicklung.

"Das anhaltende Wachstum der digitalen Wirtschaft und der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz führen zu einer steigenden Nachfrage nach Rechenzentrumsinfrastruktur in ganz Indonesien", sagte Wayan Toni Supriyanto, Generaldirektor für digitale Infrastruktur bei Komdigi. "Angesichts des Wachstums des Sektors ist es wichtig, dass der Ausbau von Rechenzentren durch politische Maßnahmen und Regulierungsrahmen unterstützt wird, die die Zuverlässigkeit der Dienste gewährleisten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer nationalen Industrie stärken. Internationale Best Practices können wertvolle Erkenntnisse liefern, müssen jedoch sorgfältig bewertet und an das regulatorische Umfeld Indonesiens, die Bedürfnisse der Branche sowie die nationalen Prioritäten angepasst werden. Die Rolle der Regierung bei der Festlegung der politischen Ausrichtung und der nationalen Standards bleibt von entscheidender Bedeutung."

"Indonesien ist einer der dynamischsten Märkte für digitale Infrastruktur in der Region, und sein rasantes Wachstum bietet eine bedeutende Chance, ein starkes Fundament für die kommenden Jahrzehnte zu schaffen", sagte Mustapha Louni, Chief Business Officer beim Uptime Institute. Mit dieser Absichtserklärung freuen wir uns darauf, unsere weltweiten Erfahrungen und bewährten Branchenpraktiken einzubringen, um Diskussionen über Rechenzentrums-Politik, Governance, Leistungsstandards und die Personalentwicklung anzuregen. Da KI die Nachfrage nach Rechenleistung, Strom und Kühlung neu gestaltet, werden Zusammenarbeit und Wissensaustausch entscheidend sein, um eine KI-fähige, zukunftssichere digitale Infrastruktur aufzubauen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, ein widerstandsfähiges, verfügbares, sicheres und nachhaltiges Ökosystem zu beschleunigen, das den heutigen Bedürfnissen Indonesiens gerecht wird und mit seinen morgigen Ambitionen mitwächst."

Parallel zur Unterzeichnung leitete das Uptime Institute einen dreitägigen Workshop, dessen Schwerpunkt auf Richtlinien, Governance und regulatorischen Rahmenbedingungen für Rechenzentren lag. Unter Nutzung des Wissens und der Erfahrung der globalen Experten des Uptime Institute diente der Workshop als Plattform für den Dialog und den Wissensaustausch zwischen Regierungsvertretern und Akteuren der Branche. Die Teilnehmer befassten sich mit internationalen Perspektiven, neuen Branchenpraktiken und Überlegungen zur Förderung der Entwicklung eines zuverlässigen, sicheren, effizienten und nachhaltigen Ökosystems für digitale Infrastruktur, das auf die nationalen Prioritäten Indonesiens abgestimmt ist.

Die Absichtserklärung baut auf dem laufenden Dialog zwischen der Direktion der Komdigi und dem Uptime Institute auf und spiegelt das gemeinsame Engagement für Initiativen wider, die die Zuverlässigkeit der Infrastruktur, operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und den Aufbau nationaler Kapazitäten fördern.

Das Uptime Institute freut sich darauf, seine Zusammenarbeit mit Komdigi fortzusetzen, um die Entwicklung des indonesischen Ökosystems für digitale Infrastruktur zu unterstützen und zu den langfristigen Zielen des Landes im Bereich der digitalen Transformation beizutragen.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist die weltweit führende Autorität für digitale Infrastruktur. Seit mehr als 30 Jahren etabliert das Unternehmen branchenführende Benchmarks für die Leistung, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren. Diese Benchmarks geben Kunden die Gewissheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter allen Betriebsbedingungen konsistent ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Mit weltweit mehr als 4.300 verliehenen Zertifizierungen und über 1.400 aktiven Projekten in mehr als 120 Ländern hat das Uptime Institute Zehntausenden von Unternehmen dabei geholfen, kritische IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu steuern.

Der Tier-Standard der Organisation ist der weltweit vertrauenswürdigste und am häufigsten angewandte Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Zu den Kernangeboten gehören Tier-Zertifizierungen, Überprüfungen von Management und Betrieb, Beratung zur KI-Infrastruktur, Risikobewertungen für Rechenzentren, Energie- und Nachhaltigkeitsbewertungen, Cybersicherheitsbewertungen und -ratings sowie IT-Beratungsdienste.

Mehr als 100.000 Fachkräfte aus dem Bereich Rechenzentren haben die Weiterbildungsprogramme von Uptime absolviert, wodurch sich Uptime weltweit als bevorzugter Partner für Weiterbildung und Entwicklung etabliert hat. Das umfassende Angebot deckt alle Karrierestufen im Bereich der digitalen Infrastruktur ab von Berufseinsteigern und Auszubildenden bis hin zu Masterstudiengängen im Bereich "Data Center Leadership" für erfahrene, langjährige Fachkräfte. Die Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und der geschäftliche Nutzen dieser kritischen Infrastruktur hängen nach wie vor überwiegend von den Mitarbeitern ab, die sie betreiben von den Fähigkeiten, der Schulung und der Ausbildung jedes einzelnen Teammitglieds.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, und verfügt über Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Madrid sowie über festangestellte Uptime-Experten in mehr als vierunddreißig Ländern weltweit.

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