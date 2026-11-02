OpenGate Capital ("OpenGate"), eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Maersk Training und deren Tochtergesellschaft Maersk H2S Safety Services abgeschlossen hat. Das Unternehmen, ein Anbieter von weltweiten Sicherheitsschulungen und Dienstleistungen im Bereich sicherer Umgang mit Gas, wird ausgegliedert aus A.P. Møller Mærsk A/S (MAERSK A:CPH), ein börsennotiertes integriertes Logistikunternehmen. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Maersk Training mit Hauptsitz in Svendborg, Dänemark, ist ein weltweit führender Anbieter von unverzichtbaren Sicherheitsdienstleistungen und -schulungen. Über Maersk H2S Safety Services bietet das Unternehmen spezialisierte, ausgelagerte Dienstleistungen in den Bereichen Schwefelwasserstoff sowie Gesundheit, Sicherheit und Umwelt für Kunden in risikoreichen Betriebsumgebungen an. Das Team von H2S Safety Services übernimmt die Überwachung vor Ort, die Kontrolle sowie die Wartung von Sicherheitsausrüstung an Orten, an denen die Sicherheit des Personals und der Schutz von Anlagen von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen bietet zudem Sicherheitsschulungen, Kompetenzentwicklung und Simulationen an, die durch von Trainern geleitete, digitale und Virtual-Reality-gestützte Lernmethoden in den Bereichen Energie, Schifffahrt und erneuerbare Energien vermittelt werden. Angetrieben durch gesetzliche Vorschriften und unternehmensinterne Sicherheitsstandards profitiert das Unternehmen von einer unveränderlichen, stabilen Nachfrage und langjährigen Beziehungen zu vielen der weltweit führenden Energieunternehmen.

"Wir freuen uns, diese Übernahme abzuschließen und Maersk Training in der OpenGate-Familie willkommen zu heißen", sagte Andrew Nikou, CEO von OpenGate Capital. "Maersk Training ist ein weltweit führender Anbieter von geschäftskritischen Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und verfügt über ein talentiertes Team, enge Kundenbeziehungen sowie einen ausgezeichneten Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit. Wir sehen Chancen, in wachstumsstarken Regionen wie dem Nahen Osten und Südamerika zu expandieren, das Dienstleistungsangebot und die Endmärkte des Unternehmens zu erweitern sowie die operative Expertise von OpenGate einzusetzen, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."

"Wir sind stolz auf unsere Herkunft und freuen uns auf die Zukunft", sagte David Skov, CEO von Maersk Training. "Unser Maersk-Erbe hat unsere Kultur und die Standards, für die wir stehen, mitgeprägt, und diese nehmen wir mit in dieses nächste Kapitel. Gemeinsam mit OpenGate Capital sehen wir spannende Chancen vor uns, während unser unmittelbarer Fokus genau dort bleibt, wo er sein sollte: auf unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und der konsequenten Bereitstellung der Qualität und Zuverlässigkeit, auf die sie sich verlassen."

Über OpenGate

OpenGate ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Mit Hauptsitz in New York und Paris baut OpenGate seit 2005 Unternehmen auf und transformiert sie. Die Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

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