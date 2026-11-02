(neu: Überschrift, aktuelle Kurse und Kurseinordnung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von Apple haben sich die Anleger am Montag zurückhaltend gezeigt. Mit einem Kursminus von zuletzt 2,2 Prozent auf 337 US-Dollar gab es weitere Gewinnmitnahmen. Am vergangenen Donnerstag hatten die Aktien des Technologieriesen mit 351,43 Dollar ihr am 23. Oktober erreichtes Rekordhoch von 351,73 Dollar getestet. Vor dem Wochenende hatte Apple zudem seinen ärgsten Rivalen, den Chipkonzern Nvidia, im Rennen um das wertvollste Börsenunternehmen überholt. Aktuell hat aber wieder Nvidia knapp die Nase vorn - beide Unternehmen liegen bei der Marktkapitalisierung dicht unter der 5-Billionen-Dollar-Marke.

Seit ihrem Zwischentief Ende Juni hatten die Papiere von Apple um bis zu gut 28 Prozent zugelegt und damit mehr als eine Billion Dollar an Marktwert gewonnen. Gründe dafür waren das stetige Umsatzwachstum und der steigende freie Barmittelzufluss, die von Anlegern als Anzeichen für ein krisenresistentes und defensives Geschäftsmodell gewertet wurden. Dies weckte die Hoffnung auf stabile Erträge und verlässliche Dividenden auch in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten.

Anleger hatten bei Apple auch darauf gesetzt, dass das Unternehmen weniger als andere große Tech-Konzerne wie Alphabet und Amazon von hohen Ausgaben für Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz belastet wird. Mit dem zuletzt starken Kursanstieg sei nun aber die Toleranzschwelle für Enttäuschungen bei der Vorlage der Quartalszahlen gering, hieß es am Markt.

Denn die Papiere seien aktuell so hoch bewertet wie zuletzt im Jahr 2008. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 auf Basis der Erwartungen für die nächsten zwölf Monate sind die Anteilscheine laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zudem fast doppelt so teuer wie der breit gefasste US-Index S&P 500 .

Apple sei aktuell teurer als 99 Prozent aller historischen Vergleichswerte, sagte Ben Carew, Co-Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Tandem Investment Advisors, der selbst in dem Unternehmen investiert ist. Wenn eine Aktie so hoch bewertet sei, bestehe ein Risiko, falls unerwartet etwas Negatives eintrete.

Derzeit dienen die Aktien Carew zufolge als "sicherer Hafen". Aber sollte das Wachstum von Apple schwächer ausfallen als vom Markt erwartet, würde dies den Eindruck erwecken, dass sie nicht mehr so sicher seien. Dann könnte es zu einer Neubewertung des KGV kommen, sprich: Der Aktienkurs könnte deutlich unter Druck geraten.

Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden einen ersten echten Einblick in die Beliebtheit des neuen faltbaren iPhones mit dem Namen Duo bieten. Das Gerät kam letzten Monat auf den Markt. Apple zufolge ist die Nachfrage "geradezu außergewöhnlich" gewesen, sodass sich die Lieferzeiten bis ins nächste Jahr hinziehen würden.

Analysten jedoch gehen davon aus, dass die Knappheit auf ein begrenztes Angebot zurückzuführen sein könnte, während Berichte über Risse im Duo-Display bereits nach kurzer Nutzungsdauer die Attraktivität des Produkts bei denjenigen mindern könnten, die keine sogenannten "Early Adopters" sind. Darunter versteht man Trendsetter, technikbegeisterte Kunden oder Marken-Fans, die Produkte direkt zum Verkaufsstart oder kurz danach erwerben.

Das Duo ist für Apple von entscheidender Bedeutung. Es stellt nicht nur die größte Designänderung am Flaggschiffprodukt des Unternehmens seit Jahren dar, sondern ist zudem ab 1.999 Dollar erhältlich - und die Investoren hoffen, dass dieser hohe Preis das Wachstum ankurbeln wird.

Analyst Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan schrieb, in Woche 8 der neuen iPhone-Generation seien die Vorlaufzeiten für das Duo-Modell unverändert geblieben. Bei den Pro-Modellen setze sich die Normalisierung fort. Damit zeichne sich eine etwas geringere Nachfrage als vor einem Jahr für das Vorgängermodell ab, sodass die Umsatzentwicklung von höheren Preisen und robuster Nachfrage nach dem teureren Duo-Modell abhänge./la/ag/mis/gl/he