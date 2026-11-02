DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Konzern-Halbjahresbericht 2026 nach HGB Halbjahr 01.01. - 30.06.2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

medondo holding ag: Konzern-Halbjahresbericht 2026 nach HGB Halbjahr 01.01. - 30.06.2026

Halbjahr 01.01. - 30.06.2026

München (pta000/02.11.2026/20:10 UTC+1)

Zusammengefasster Lagebericht der medondo holding AG für das Halbjahr vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026

1) Entschuldungsstrategie

Zum 1.1.2025 belief sich der Wert der durch den medondo Konzern ausgegebenen WSV (Wandelschuldverschreibungen) auf einen Betrag i.H. von 4.746.000 Euro. WSV im Wert von 3.065.000 wurden von den Gläubigern im Jahr 2025 gewandelt und 434.000 Euro zurückbezahlt (sowie 130.000 Euro plus Zins zum 1.3.2026). Die WSV (2021/2027) von 1.551.000 Euro wurde prolongiert sowie die Bedingungen geändert, die eine Pflicht der Anleihegläubiger zur Einbringung ihres Rückzahlungsanspruchs in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen nebst hierauf aufgelaufener endfälliger Zinsen in die Emittentin im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Zeichnung von Aktien der Emittentin.

Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2XXX; WKN: A3H208) der medondo holding AG haben im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß -- 18 SchVG auf Grundlage der am 23. September 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Aufforderung zur Stimmabgabe den Vorschlägen der Gesellschaft mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Dadurch kann die medondo holding AG einseitig eine Pflichtwandlung in Aktien der medondo holding AG bei den Anleihegläubiger zur Einbringung ihres Rückzahlungsanspruchs in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen verlangen.

Es bestehen dann noch zusätzliche Darlehen in Höhe von EUR 1,2 Mio. zzgl. Zinsen und EUR 412.000 Nachrangdarlehen zzgl. Zinsen bei Unterzeichnung des Halbjahresabschlusses am 2.11.2026. Der Vorstand ist im Austausch mit den Gläubigern, um ggf. diese Darlehen ebenso im Rahmen einer Sacheinbringung in Aktien der medondo holding AG zu tilgen mittels Sacheinbringung.

2) Re-Fokussierung der Unternehmensstrategie

Nachdem der Vorstand der medondo holding AG Anfang des 2. Quartals 2026 feststellen musste, dass der Aufbau des Direktvertriebs hinter den Planungen zurückblieb sowie das gesamte Marktumfeld durch die neuen technologischen Entwicklungen im KI-Umfeld für Softwareunternehmen einen drastischen operativen Umbruch darstellte, hat der Vorstand einen Restrukturierungsprozess auf Ebene ihrer operativen Tochtergesellschaft medondo AG eingeleitet. Ziel war es, den operativen Betrieb auf kostenreduzierter Basis fortzuführen.

Zudem wurde ein Digitalvertrieb (docdate) mit Expertenunterstützung entwickelt. Auch mit einem reduzierten Produktumfang und einem veränderten Bezahlmodell, um die Einstiegshürden in die Digitalisierung für Arztpraxen zu senken. Dies sollte auch der zunehmenden Veränderung des Vertriebsprozesses durch KI-Technologie Rechnung tragen.

3) Marketing- Sichtbarkeit der Marke medondo, verbunden mit hoher social media Präsenz zur Schaffung von Leads für unseren Vertrieb

Ein neuer Markenauftritt, ein neuer Name für unser Lead-Produkt "manager" (bisher coordinator), auf SEO/GEO- optimierte Inhalte unserer neuen Web-Präsenz und eine Vielzahl von angebotenen und gut besuchten Webinaren haben zu einer hohen Anzahl von "Leads" geführt. Diese Leads wurden nach Qualifizierung dem Vertrieb übergeben.

4) Vervollständigung unseres Angebotes durch ein voll digitales und damit preisgünstiges Factoring-Angebot mit unserem Partner Fabius medical GmbH.

Unsere cloudbasierte Softwarelösung, ein modulares System, unterstützt sowohl Praxen als auch Patienten bei der digitalen Organisation. Aufgrund einer umfangreichen Marktrecherche ergab sich noch ein zu ergänzendes Modul - Factoring - welches von 60% - 70% aller Arztpraxen genutzt wird. Hierzu haben wir einen Partner für uns gewinnen können, die Fabius medical GmbH. Das Factoring ist komplett digital in unserem "manager" integriert und damit auch außerordentlich preisgünstig für Arztpraxen.

Unser Produktangebot bei unserer 100%igen Kernbeteiligung medondo AG Die medondo AG bietet eine vollständig integrierte, cloudbasierte Softwarelösung, die modifiziert in medizinischen Fachrichtungen eingesetzt werden kann - mit besonderem Fokus auf eine sichere und effiziente Patientenkommunikation. Dabei erfüllt das System höchste Sicherheitsstandards und unterstützt sowohl Praxen als auch Patienten bei der digitalen Organisation von Gesundheitsdaten.

Über ein persönliches Patientenportal erhalten Nutzer nicht nur Zugriff auf ihre Gesundheitsakte, sondern auch transparente Einblicke in medizinische Informationen - jederzeit und ortsunabhängig. Der cloudbasierte Ansatz ermöglicht so eine nahtlose und flexible Versorgung sowie eine optimierte Zusammenarbeit zwischen Patienten und medizinischem Fachpersonal. Ein wesentlicher Unterschied zu unseren Mitbewerbern: Die medondo AG verarbeitet Patientendaten ausschließlich im Auftrag der Arztpraxen - eine Speicherung dieser Daten durch die medondo AG selbst erfolgt zu keiner Zeit. Dies unterstreicht unser konsequentes Engagement für Datenschutz und die Wahrung der Datensouveränität.

Das intelligente Dashboard unterstützt Arztpraxen, indem es alle Aktivitäten übersichtlich bündelt. Funktionen wie Online-Terminplanung, digitale Formulare und datenschutzkonforme Videosprechstunden verbessern sowohl den Praxisalltag als auch virtuelle Abläufe - ein wichtiger Beitrag zur Entlastung bei Fachkräftemangel.

Ziel ist ein reibungsloser Informationsfluss und automatisierte Prozesse für eine patientenzentrierte Versorgung. Die Software bietet dafür erstmals ein modular aufgebautes Praxismanagementsystem.

Als Anbieter der nächsten Generation von Praxisverwaltungs- Zusatzsoftware ermöglicht die medondo AG eine schnelle und umfassende Digitalisierung in Arztpraxen. Ergänzend dazu bietet die medondo AG produktbezogene Dienstleistungen wie Schulungen, Beratung, Wartung und Support - für eine ganzheitliche Betreuung der Kunden - an.

Im Jahr 2026 wurde zudem ein "Factoring-Modul" erweitert - eine voll digitale und damit sehr preisgünstige Lösung zusammen mit unserem Factoring Partner Fabius medical GmbH.

Vertriebsentwicklung

Die Ende 2025 noch positive Marktresonanz aufgrund unserer neuen Präsenz führte zu einem damaligen Wachstum der medondo AG im operativen Produktgeschäft (Lizenzen und Einmalzahlungen) - speziell in Q4 2025. Ab dem Ende des ersten Quartal 2026, vor allem dann ab April 2026 verlief die Neukundenakquise schleppend durch die Verzögerungen von Neueinstellungen, aber auch durch die rasante technologische Entwicklung im KIWettbewerbsumfeld.

Marktumfeld medondo AG

Der deutsche Markt zählt über 200 Softwareanbieter im medizinischen Bereich - meist mit isolierten Einzellösungen. Medienbrüche und fehlende Integration sind bei diesen Lösungen weit verbreitet. Die medondo AG ist aktuell einer der wenigen Anbieter einer vollständig cloudbasierten, integrierten Gesamtlösung. Trotz des klar erkennbaren Kundennutzens gestaltet sich die Umwandlung positiver Rückmeldungen in konkrete Verkaufserfolge herausfordernd. Die verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern erweist sich dabei als strategisch wichtiger Schritt, um in diesem fragmentierten Marktumfeld zu bestehen.

Der Abnahmemarkt für unser Produkt - Arztpraxen - wird sich aufgrund steigender administrativer Aufgaben, steigendem Mangel an qualifizierten Mitarbeitern, zunehmenden Praxisübernahmen und aufgrund der Anforderungen von Patienten digitalisieren müssen. Die zum Teil noch bestehende Zurückhaltung zur Digitalisierung wird in naher Zukunft fallen.

Aktivitäten am Kapitalmarkt

Im 1. Halbjahr wurden als Kapitalmaßnahme Darlehen ausgegeben in Höhe von EUR 345.000. Zum 30. Juni 2026 ist das Grundkapital mit EUR 20.811,445,00 und die Kapitalrücklage mit EUR 21.157.863,60 unverändert dotiert. In der ordentlichen Hauptversammlung am 10. August 2026 wurde eine Kapitalherabsetzung des Grundkapitals im Verhältnis 10:1 beschlossen, die am 28.10.2026 technisch umgesetzt wurde. Trotz der erfolgreichen Restrukturierung und der damit verbundenen erheblichen Einsparungen bleibt zusätzlicher Kapitalbedarf, um die geplanten Wachstums- und Entwicklungsziele zu realisieren.

Der Konzern blickt zuversichtlich auf die weitere Finanzierung und geht davon aus, dass sowohl bestehende als auch neue Investoren diesen Weg weiterhin unterstützen werden.

Bilanzielle Veränderungen

Aufgrund der in 4/2026 durchgeführten Re-Fokussierung der Unternehmensstrategie und einer Neubewertung verschiedener Vermögensgegenstände, ergab sich die Notwendigkeit, bisherige Bewertungsansätze zum 31. Dezember 2025 werterhellend anzupassen:

Bilanziell hat sich die Situation des Konzerns dadurch grundlegend verändert. Die zu Vorjahresbilanzstichtag 31. Dezember 2024 mit rd. EUR 8,6 Mio. bilanzierte eigene Software wurde nun zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 auf EUR 1,0 Mio. abgewertet. Des Weiteren wurde der Firmenwert im Konzern zum gleichen Termin von rd. EUR 7,9 Mio. auf nunmehr EUR 3,611 Mio. abgewertet.

Das Eigenkapital beträgt zum 30.06.2026 nunmehr TEUR 1.119, nach TEUR 1.985 zum 31.12.2025. Die Eigenkapitalquote ist bedingt durch den Halbjahresverlust von - TEUR 865 auf nunmehr 23% gesunken von 36% zum 31.12.2025. Die Bilanzsumme beträgt nun TEUR 4.867 (nach TEUR 5.533 zum 31.12.2025).

Veränderungen im Aufsichtsrat / Vorstand

Im Aufsichtsrat der medondo holding AG wurden im Rahmen der Hauptversammlung im August 2025 die Herren Dr. Thomas Kuhmann (Vorsitzender) und Ulrich Müller (Stellvertreter) und Herr Andreas Empl durch Wahl als Aufsichtsräte bestätigt und Herr Sebastian Reppegather neu in den Aufsichtsrat gewählt. Somit ist die Handlungsfähigkeit des Unternehmens auch weiterhin jederzeit gewährleistet.

Als Vorstand der medondo holding AG folgte Herr Stefan Staudacher mit Eintragung in das Handelsregister zum 31.10.2025 als Vorstand Herrn Dr. Jürgen Rotter im Amt nach, der zu diesem Zeitpunkt aus dem Amt schied. Mit Ausscheiden von Herrn Stefan Staudacher zum 30.06.2026 folgte Herr Franz Kirschner als Interimsvorstand zum 1.7.2026.

Geschäftsentwicklung im medondo-Konzern im 1. Halbjahr 2026

Der Umsatz ist im 1. Halbjahr 2026 auf TEUR 574 gesunken (Vorjahreszeitraum: TEUR 776). Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Geschäftsjahr 2025 zum letzten Mal kalkuliert. Die Software ist seitdem fertig entwickelt. Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 24) beinhaltet hauptsächlich Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Lohnfortzahlung). Die Forschungszulage für das Geschäftsjahr 2026 wird zum Jahresende 2026 beantragt und im Jahresabschluss 2026 eingestellt werden.

Aus diesen Gründen ist das Rohergebnis im 1. Halbjahr 2026 ist mit TEUR 598 gesunken im Vergleich zum Wert im Vorjahreszeitraum (TEUR 1.179). Die Personalkosten im Konzern sind im 1. Halbjahr 2026 auf TEUR 947 etwas gestiegen im Vergleich zu TEUR 895 im Vorjahreszeitraum. Die Abschreibungen sind aufgrund der oben beschriebenen massiven Abwertungen im letzten Bilanzstichtag deutlich gesunken,

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit TEUR 383 (Vorjahreszeitraum: TEUR 400) etwas vermindert. Die Mietaufwendungen konnten gesenkt werden und die Werbekosten wurden reduziert. Der Zinsaufwand konnte mit TEUR 23 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (TEUR 130 sehr deutlich gesenkt werden, da sich der Umfang bei den zu verzinsenden Wandelschuldverschreibungen entsprechend verringert hat. Der Jahresfehlbetrag im Konzern im 1. Halbjahr 2026 schlägt mit - TEUR 865 (Vorjahreszeitraum: - TEUR 813) zubuche.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Unser vollständig integriertes Softwarepaket wurde im ersten Halbjahr 2026 weiterentwickelt und stabilisiert. Durch kontinuierliche Optimierungen in den Onboarding- und Supportprozessen konnte der Personalaufwand effizient gehalten und somit die Personalkosten spürbar reduziert werden. Anstehende Neuerungen und Weiterentwicklungen lassen sich mit dem bestehenden Entwicklerteam umsetzen. Die im Jahr 2024 umgesetzte Neuausrichtung hin zum Partnervertrieb hat im Berichtszeitraum noch nicht die erhoffte Umsatzsteigerung gebracht. Gleichzeitig bestätigt sich, dass dieser Ansatz nur eine von mehreren Vertriebssäulen darstellen kann.

Unser bisheriger Lernprozess zeigt deutlich, dass der richtige Mix aus verschiedenen Vertriebsaktivitäten entscheidend ist. In seiner Gesamtheit wird dieser Ansatz langfristig zum Erfolg führen und die Umsätze nachhaltig steigern.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Fixkosten in diesem Bereich gesenkt werden konnten und voraussichtlich gehalten werden können. Die zurückhaltende Investitionsbereitschaft unter Ärztinnen und Ärzten lässt sich möglicherweise mit der anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche erklären - insbesondere der längsten Rezessionsphase seit über zwei Jahrzehnten. Obwohl der Bedarf an Digitalisierung in Arztpraxen unbestritten hoch ist und der demografische Wandel den Druck zur digitalen Transformation zusätzlich verstärkt, bleibt die tatsächliche Umstellung auf digitale Lösungen noch überraschend zögerlich. Die insgesamt angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland wirkte sich spürbar auf das Investitions- und Kaufverhalten im Gesundheitssektor aus - und damit auch auf die Absatzentwicklung in unserer Branche.

Ausblick 2026 - Re-Fokussierung der Unternehmensstrategie

Der Vorstand geht weiterhin von einem Wachstumspotenzial im Markt für voll integrierte, cloudbasierte Arztlösungen aus. Diese Einschätzung stützt sich sowohl auf interne Beobachtungen als auch auf externe Analysen und Studien renommierter Beratungsunternehmen, die übereinstimmend einen deutlichen Nachholbedarf bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens feststellen.

Trotz der noch verhaltenen Investitionsbereitschaft vieler Arztpraxen - bedingt durch die angespannte wirtschaftliche Lage und der noch zögerlichen Bereitschaft zu digitalisieren - bleibt der strukturelle Bedarf an digitalen Lösungen hoch. Der demografische Wandel sowie der zunehmende Fachkräftemangel wirken dabei als zusätzliche Treiber für die Digitalisierung ärztlicher Prozesse. In diesem Umfeld positioniert sich der Konzern mit der vollständig integrierten Softwarelösung als zukunftsfähiger Anbieter in einem wachsenden Marktsegment.

Re-Fokussierung / Kosteneffizienzprogramm / Break Even in 2026 erwartet

Ende April 2026 wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Kosteneffizienzprogramm initiiert und Betriebskosteneinsparungen und Personalkostenabbaumaßnahmen eingeleitet. Da dieses Programm aus heutiger Sicht bereits im September 2026 umgesetzt wurde, reduzieren sich die Betriebs- und Personalkosten der medondo AG gegenüber der bisherigen Planung um über 55%. Nachdem die operative Restrukturierung der medondo Holding AG seinen Abschluss gefunden hat, stellt der Vorstand seine strategische Neuausrichtung der Kernbeteiligung, medondo AG vor:

- Der Vorstand der medondo AG wird die erfolgreiche Kooperation mit fabius medical GmbH weiter intensivieren. Im Fokus steht die tiefere Integration der Lösung und der Ausbau einer gemeinsamen Vertriebs- und Geschäftsmodellstrategie.

- Zudem wird die medondo AG eine strategische Partnerschaft mit einem KILizenzpartner abschließen und so das Lösungsportfolio um wichtige Themen erweitern. Dies führt laut Vorstand zu Umsatzsteigerungen in 2027 und 2028 über die aktuellen Pläne hinaus.

- Weiterhin wird der Vorstand der medondo AG mit einem führenden digitalen Automatisierungsunternehmen einen Self-Check-In Terminal sowie KI-Server für die Arztpraxen für die Serienreifen konzipieren, um diverse Funktionalitäten der medondo Softwarewelt, der Praxisorganisation (inkl. des Einlesen der Krankenkassenkarte) sowie KI-Funktionalitäten (KI-Agenten, Datenauswertungen etc.) zu kombinieren

Die bilanziellen Werte wurden dieser "neuen Realität" angepasst (siehe bilanzielle Veränderungen zum 31.12.2025).

Mit dieser Re-Fokussierung der Unternehmensstrategie sind wir überzeugt, für die Zukunft wieder gut aufgestellt zu sein und wieder attraktiv für den Kapitalmarkt zu werden. Konkrete Planungen werden im ersten Quartal 2027 bekannt gegeben.

München, im 2. November 2026

Gez. Franz Kirschner

Vorstand der medondo holding AG

Der vollständige Halbjahresbericht steht ab dem 02.11.2026 (20:30 Uhr) auf der Internetseite unter https://medondo.com/ unternehmen/investor-relations/geschaeftsberichte/ zur Verfügung. Kontakt: Investor Relations medondo holding AG, Tattenbachstrasse 6, 80538 München

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Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Franz Kirschner Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131XXX (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

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November 02, 2026 14:10 ET (19:10 GMT)