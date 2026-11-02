Im Vorfeld des möglicherweise größten Börsengangs aller Zeiten meldet Anthropic ein Umsatzplus von gut 1.100 Prozent. Doch Milliardenverluste und Verpflichtungen für KI-Infrastruktur von fast 900 Milliarden US-Dollar könnten Investor:innen abschrecken. Läuft alles, wie seit Monaten von manchen Börsianer:innen erwartet, könnte in den kommenden Tagen der größte Börsengang aller Zeiten über die Bühne gehen. KI-Anbieter Anthropic soll dabei eine Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n