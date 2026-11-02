Das neue Angebot vereint Planung, Leistungsbenchmarks, Headroom-Analysen und Inkrementalitätssignale, um Marketingfachleuten dabei zu helfen, fundiertere Entscheidungen über den gesamten Kampagnenlebenszyklus hinweg zu treffen

Smartly, das auf KI basierende Unternehmen für Werbetechnologie, hat heute Intelligence Pro eingeführt ein Premium-Angebot, das vier Funktionen vereint, um Marketingfachleuten dabei zu helfen, Investitionen zu planen, die tatsächliche Inkrementalität zu verstehen und zu bestimmen, wo sie ihr nächstes Budget einsetzen sollten. Intelligence Pro verbindet kausale Inferenzmodelle mit Planungstools, um Marketingfachleuten dabei zu helfen, geschäftliche Auswirkungen nachzuweisen und aus immer komplexeren Daten schnellere Entscheidungen zu treffen.

"Marketingteams werden mit Daten überschwemmt, doch die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, welche Signale nützlich sind, und diese in eine umsetzbare Entscheidung umzuwandeln", sagte Maxwell Tang, Chief Product Officer bei Smartly. "Intelligence Pro vereint Prognosen, Marktkontext und modernste Inkrementalitätssignale, um Marketingfachleuten dabei zu helfen, zu beurteilen, wo sie investieren sollten und welchen Beitrag ihre Medien leisten. Da KI die Kampagnenumsetzung beschleunigt, gewinnt die Qualität jeder einzelnen Entscheidung zunehmend an Bedeutung."

Intelligence Pro vereint vier Funktionen innerhalb der Smartly-Plattform:

Reach Planner unterstützt Teams dabei, Medienszenarien zu vergleichen und die kanalübergreifende Reichweite sowie Frequenz bereits vor dem Start von Kampagnen zu prognostizieren, was eine fundiertere Planung ermöglicht.

unterstützt Teams dabei, Medienszenarien zu vergleichen und die kanalübergreifende Reichweite sowie Frequenz bereits vor dem Start von Kampagnen zu prognostizieren, was eine fundiertere Planung ermöglicht. Headroom Analysis hilft Marketingfachleuten dabei, einzuschätzen, wo zusätzliche Investitionen noch Spielraum für Wachstum bieten und wo die Renditen möglicherweise nachlassen.

hilft Marketingfachleuten dabei, einzuschätzen, wo zusätzliche Investitionen noch Spielraum für Wachstum bieten und wo die Renditen möglicherweise nachlassen. Benchmarks ordnet die Kampagnenleistung anhand aggregierter und anonymisierter Daten in den Kontext relevanter Branchen, Regionen, Plattformen und Ziele ein.

ordnet die Kampagnenleistung anhand aggregierter und anonymisierter Daten in den Kontext relevanter Branchen, Regionen, Plattformen und Ziele ein. INCRMNTAL Connect ergänzt die von der Plattform gemeldeten Leistungsdaten um eine auf Inkrementalität basierende Sicht auf den Medienbeitrag und kann relevante Smartly-Workflows unterstützen.

"Früher haben wir viel Zeit damit verbracht, Daten von verschiedenen Plattformen zusammenzutragen und manuell zu analysieren, wo wir investieren sollten", erklärte Sierra Smith, Sr. Marketing Manager Paid Social bei Hearst Newspapers. "Mit Headroom können wir Budgetmöglichkeiten anhand historischer Leistungsdaten bewerten und fundiertere Entscheidungen treffen, ohne all den manuellen Aufwand. Das hat unsere Herangehensweise an die Planung grundlegend verändert."

Gemeinsam helfen diese Funktionen Marketingfachleuten dabei, Planungs- und Optimierungssignale in den Arbeitsabläufen zu verknüpfen, in denen Kampagnenentscheidungen getroffen werden. Intelligence Pro ist Teil der übergeordneten Vision von Smartly, Kreativität, Medien und Analysen zusammenzuführen und Marketingfachleuten dabei zu helfen, im gesamten Kampagnenlebenszyklus von Erkenntnissen zu Maßnahmen überzugehen.

Intelligence Pro ist ab sofort für berechtigte Smartly-Kunden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: smartly.io/intelligence-suite.

Über Smartly

Smartly ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Werbetechnologie, das in The Forrester Wave: Creative Advertising Technologies als "Leader" eingestuft wird. Unsere Plattform verbindet Kreativität und Medien, um intelligente, kreative, dynamische und datengestützte Bild- und Videodateien zu erstellen, die für eine nahtlose Aktivierung über alle Kanäle hinweg optimiert sind. Marken verwalten, optimieren und skalieren performancestarke Kampagnen an einem einzigen Ort und erzielen PwC-validierte Ergebnisse wie einen 5,5-fachen Return on Ad Spend (ROAS) und Zeiteinsparungen von 42 Minuten pro Stunde.

Wir unterstützen über 800 Marken und verwalten weltweit Werbeausgaben in Höhe von über 7 Milliarden US-Dollar. Dank strategischer Partnerschaften mit den wichtigsten Medienplattformen, darunter Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify und TikTok, helfen wir Fortune-500-Unternehmen dabei, relevante Werbung schnell und in großem Umfang zu schalten. Gestützt auf fundiertes Medien-Know-how und erstklassigen Kundensupport befähigen wir Marken, ihre Leistung zu maximieren und echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Besuchen Sie Smartly.io, um mehr zu erfahren. Besuchen Sie Smartly.io um mehr zu erfahren.

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