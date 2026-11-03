Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Diese Woche starten die Börsen gemütlich in den Handel. Die Märkte müssen erst einmal das "Blutbad" der vorigen Tage verarbeiten. Ausgehend vom KI-Sektor, wo teils die Quartalszahlen bei Schwergewichten wie Google oder Intel die Märkte enttäuschten, kam es in der Folge auch zu Liquidationen am Rohstoffmarkt. Viele Investoren brauchten Liquidität, um ihre Verluste auszugleichen. Und so wurde Gold geradezu abgeschlachtet und rutschte deutlich unter die Marke von 4.000 USD je Unze. Die zog den gesamten Rohstoffsektor mit nach unten, wobei es die Aktien teils deutlich härter traf. Dies bietet Chancen für Anleger wie bei Antimony Resources, die derzeit zum Jahrestief zu haben sind.
Enthaltene Werte: CA0369271014Den vollständigen Artikel lesen ...
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