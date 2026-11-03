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Dow Jones News
03.11.2026 06:27 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. November

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. November 

=== 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der 
     Sitzung des geldpolitischen Rats 
     Cash Rate 
     PROGNOSE: 4,85% 
     zuvor:  4,60% 
  05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
  07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit 
     Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q 
  12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 
*** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht zu APP/PEPP-Kaufprogramm 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September 
     PROGNOSE: +1,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
  16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) September 
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang 
     der Deutschen Bundesbank 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q 
 
***   - US/Zwischenwahlen 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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