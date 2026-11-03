Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines "Letztendlich ist alles eine Frage von Angebot und Nachfrage". Auf diesen einfachen Nenner brachte der bekannte Rohstoffinvestor Jimmy Rogers eine wesentliche Börsenregel. Mehrere Bereiche entscheiden wie schnell KI und Digitalisierung voranschreiten können. Rohstoffe, Energieinfrastruktur und Speichertechnik müssen ineinandergreifen. Die genannten Unternehmen setzen an unterschiedlichen Punkten an. Power Metallic Mines will eine qualitativ hochwertige polymetallische Lagerstätte in Québec erschließen. Ein wichtiger Meilenstein ist die für das erste Halbjahr 2027 angekündigte Bewertungsindikation. Bei Siemens Energy und noch mehr bei Micron brummt das Geschäft. Wird die Luft dünner oder haben die Aktien noch einen langen Lauf vor sich?Den vollständigen Artikel lesen ...
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