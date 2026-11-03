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SPRITPREISDECKEL - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will den vereinbarten Spritpreisdeckel nur mit deutlichen Einschränkungen einführen. Aus dem Gesetzentwurf, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, geht hervor: Der Deckel für Benzin und Diesel soll nur gelten, wenn die Preise in Deutschland deutlich über denen im Rest der EU liegen. Reiche sieht die Versorgungssicherheit gefährdet, weshalb im Gesetz noch weitere Hürden formuliert sind. Aus der SPD verlautet erste Kritik, der Entwurf greife "viel zu kurz". (Handelsblatt)

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November 03, 2026 00:16 ET (05:16 GMT)

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