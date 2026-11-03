DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LBBW - Die Landesbank Baden-Württemberg erwartet für den Immobilienmarkt kurzfristig keine Verbesserung. "Wir planen auch für nächstes Jahr mit einem unverändert schwierigen Umfeld, was Zinsen, Baukosten und das Projektentwicklungsgeschäft angeht", sagte LBBW-Finanzvorständin Stefanie Münz im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Für das laufende Jahr rechnet sie mit einer steigenden Risikovorsorge für Immobilien und Infrastrukturfinanzierung im Vergleich zu 2025, als die LBBW in dem Bereich 253 Millionen Euro Vorsorge buchte. An der Prognose eines Vorsteuergewinns von mehr als 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2026 hält die LBBW fest. (Börsen-Zeitung)

HYPERSONICA - Das deutsch-britische Rüstungs-Startup Hypersonica hat für die Weiterentwicklung seiner Hyperschallrakete "HS1" 100 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt. Die Series-B-Runde wurde von den US-Wagniskapitalfirmen Lightspeed und General Catalyst angeführt, wie das Unternehmen mit Sitz in München mitteilte. Beteiligt haben sich daneben erneut der britische VC-Investor Plural und der spanische VC-Investor 201 Ventures. (Börsen-Zeitung/FAZ)

COMMERZBANK - Die Commerzbank-Aktionäre können auf zwei gute Jahre zurückblicken. Seit dem Einstieg des italienischen Konkurrenten Unicredit im September 2024 hat sich der Kurs von Deutschlands zweitgrößter Privatbank verdreifacht. Doch die bevorstehende Übernahme durch Unicredit trübt die Aussichten für die verbleibenden Aktionäre laut Investoren und Analysten deutlich ein. "Wir haben wirklich an die Strategie einer eigenständigen Commerzbank geglaubt", sagt ein großer Investor. "Aber mit dem Übergang der Kontrolle auf Unicredit ist der Investment-Case jetzt kaputt." Der Investor möchte genauso wie mehrere andere Anteilseigner, mit denen das Handelsblatt gesprochen hat, anonym bleiben. Ihre Ansichten decken sich mit den Einschätzungen von Analysten, von denen einige inzwischen ebenfalls skeptischer auf die Commerzbank blicken. (Handelsblatt)

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November 03, 2026 00:18 ET (05:18 GMT)

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