Cembra Money Bank AG
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Zürich, 3. November 2026 - Cembra hat die Übernahme des Grossteils des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander erfolgreich abgeschlossen. Damit wird das Finanzierungsportfolio um rund CHF 800 Millionen erhöht. Wie geplant wurden davon CHF 670 Millionen per 2. November 2026 konsolidiert, der restliche Teil folgt im Jahr 2027.
Am 23. Juli 2026 gab Cembra bekannt, eine Vereinbarung zum Erwerb des wesentlichen Teils des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander Consumer Finance unterzeichnet zu haben. Die Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von Cembra dar und ermöglicht die weitere Skalierung der neuen Leasingplattform.
Über Cembra
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cembra Money Bank AG
|20 Bändliweg
|8048 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 439 8111
|Internet:
|https://www.cembra.ch
|ISIN:
|CH0225173167
|Valorennummer:
|A1W65V
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|549300ZDHOETLAIVTE82
|EQS News ID:
|2427076
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2427076 03.11.2026 CET/CEST