Washington - Die US-Streitkräfte haben am Vorabend der Kongresswahlen neue Angriffe gegen iranische Ziele in der Nähe der Straße von Hormus durchgeführt. Es handele sich um "begrenzte Verteidigungsschläge", berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Regierungsbeamte.



Die Angriffe sollen sich demnach gegen die iranische Insel Qeschm gerichtet haben, nachdem das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarden auf ein US-Flugzeug gefeuert hatte. US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf in seiner Rhetorik regelmäßig zwischen dem möglichen baldigen Abschluss eines Abkommens und der Wiederaufnahme von Angriffen gegen den Iran geschwankt. In einem Beitrag auf Truth Social erklärte er zuletzt, ein Abkommen sei möglich und der Iran wolle so schnell wie möglich eine Einigung. Später sagte er, es gebe noch einige Orte im Iran, um die man sich kümmern müsse.



Der Krieg beeinflusste auch die US-Zwischenwahlen. In den USA führten steigende Kosten durch die Schließung der Straße von Hormus dem Vernehmen nach zu sinkender Unterstützung für Trump und die Republikanische Partei.





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