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RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen



03.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen Konzernergebnis 1-9/2026 von EUR 1.127 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 8% auf EUR 4.971 Millionen Kundenkredite seit Jahresbeginn um 8% auf EUR 109 Milliarden gestiegen (ohne Russland)

Neubildungsquote (ohne Russland) von 19 Basispunkten seit Jahresbeginn

Harte Kernkapitalquote von 15,4% (ohne Russland) Erwerb der Garanti BBVA Group Romania erfolgreich abgeschlossen Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland: Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/2026 1-9/2025 Q3/2026 Q2/2026 Zinsüberschuss 3.347 3.129 1.160 1.111 Provisionsüberschuss 1.624 1.473 556 549 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen -31 19 -16 -20 Verwaltungsaufwendungen -2.770 -2.562 -980 -894 Betriebsergebnis 2.390 2.228 798 832 Übriges Ergebnis -222 -298 -64 -72 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -273 -199 -46 -49 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -159 -120 -49 -7 Ergebnis vor Steuern 1.736 1.611 639 704 Ergebnis nach Steuern 1.304 1.215 481 565 Konzernergebnis 1.127 1.027 419 499 Bilanz in EUR Millionen 30/9/2026 31/12/2025 Forderungen an Kunden 109.114 101.195 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 127.688 117.277 Bilanzsumme 208.748 193.191 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 85.743 80.932 Bankspezifische Kennzahlen 30/9/2026 31/12/2025 NPE Ratio 1,5% 1,7% NPE Coverage Ratio 48,6% 44,2% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,4% 15,5% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,4% 20,3% Kennzahlen 1-9/2026 1-9/2025 Q3/2026 Q2/2026 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,29% 2,29% 2,34% 2,27% Cost/Income Ratio 53,0% 52,8% 54,4% 51,0% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,19% 0,14% 0,18% 0,04% Konzern-Return-on-Equity 10,2% 10,0% 11,7% 13,9% Ergebnis je Aktie in EUR 3,15 2,87 1,18 1,42



Ausblick 2026

Der folgende Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland, inklusive Garanti und basierend auf der Annahme, dass im vierten Quartal die erforderlichen Genehmigungen für die Addiko-Übernahme vorliegen und das Settlement bei einer Annahmequote von 94,84 Prozent erfolgt (einmaliger positiver Effekt auf den Konzern-Return-on-Equity von ca. 310 Basispunkten).

Ausblick 2026 RBI ohne RU, inkl. Garanti und Addiko Zinsüberschuss in EUR über 4,5 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 2,2 Mrd. Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,9 Mrd. Cost/Income Ratio rund 55% Neubildungsquote bis zu 35 BP Konzern-Return-on-Equity rund 13% Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne Akquisitionen) rund 9% Harte Kernkapitalquote rund 14,5%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland sowie ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen und ohne Rasperia-Prozesskosten an.



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