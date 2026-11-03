EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen
Ausblick 2026
Der folgende Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland, inklusive Garanti und basierend auf der Annahme, dass im vierten Quartal die erforderlichen Genehmigungen für die Addiko-Übernahme vorliegen und das Settlement bei einer Annahmequote von 94,84 Prozent erfolgt (einmaliger positiver Effekt auf den Konzern-Return-on-Equity von ca. 310 Basispunkten).
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland sowie ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen und ohne Rasperia-Prozesskosten an.
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John P. Carlson, CFA
Head of Group Financial Steering & Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
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Telefon +43-1-71 707-2089
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03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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