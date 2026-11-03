Mattighofen - Bajaj Mobility hat im dritten Quartal 2026 den Konzernumsatz klar gesteigert und ein positives Ergebnis erzielt. Der Ausblick bleibt indes weiter vage. Konkret stieg der Umsatz um 57 Prozent auf 351,1 Millionen Euro. Der Motorradabsatz erhöhte sich um 51 Prozent auf 47'390 Einheiten, während der Motorradumsatz um 84 Prozent auf 288,3 Millionen Euro zulegte, wie Bajaj Mobility am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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