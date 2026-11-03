The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2026
ISIN Name
AT0000A2AXXX ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA11A/19
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
CH0536892XXX SGS 20/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/18
CH0319403XXX PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 480
DE000A2NBXXX SOWITEC GROUP ANL.18/26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA05A/26
XS3452830XXX LA FIN.ATALIAN 26/31 144A
XS2932831XXX DSV FINANCE 24/26 MTN
EU000A4EJXXX EU 25-06.11.26
ES0L02611XXX SPANIEN 25/26 ZO
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA11A/24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2026
ISIN Name
AT0000A2AXXX ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA11A/19
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
CH0536892XXX SGS 20/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/18
CH0319403XXX PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 480
DE000A2NBXXX SOWITEC GROUP ANL.18/26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA05A/26
XS3452830XXX LA FIN.ATALIAN 26/31 144A
XS2932831XXX DSV FINANCE 24/26 MTN
EU000A4EJXXX EU 25-06.11.26
ES0L02611XXX SPANIEN 25/26 ZO
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA11A/24
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