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Schaeffler kündigt weiteres Ergebnisverbesserungsprogramm an
Herzogenaurach| 3. November 2026 | Nach Abschluss der im November 2024 bekanntgegebenen Strukturmaßnahmen sowie von 1.800 Altersteilzeitverträgen Anfang Oktober, hat der Vorstand beschlossen, ein weiteres Ergebnisverbesserungsprogramm zu starten. Ziel des Programms ist es, Überkapazitäten abzubauen, Entwicklungskapazitäten anzupassen, Personalkosten zu senken und die Komplexität der Organisation zu reduzieren.
Damit reagiert das Unternehmen auf das anhaltend herausfordernde Umfeld im Automobilgeschäft, das bei insgesamt rückläufiger Marktentwicklung und zunehmender Wettbewerbsintensität durch eine abgeschwächte Nachfrage im Geschäft mit Verbrennerfahrzeugen und einem verzögerten Hochlauf der Elektromobilität gekennzeichnet ist. Hinzu kommen die überdurchschnittlich hohen Personalkosten pro Kopf in Deutschland und die hohe Komplexität der Organisation mit zu vielen Führungsebenen und zu geringen Führungsspannen.
Stellenabbau - Fokus auf Deutschland und Europa
Dazu gehören das Werk in Dortmund mit aktuell 430 Beschäftigten sowie der Standort Morbach mit 160 Mitarbeitenden, die beide zur Sparte Powertrain & Chassis gehören und Produkte für Verbrennungsmotoren herstellen.
Zudem ist geplant, die Aktivitäten am Standort Berlin mit aktuell etwa 270 Beschäftigten einzustellen und den Standort Schwalbach aufzugeben. Ein Großteil der rund 385 Beschäftigten soll an den Schaeffler-Standort in Frankfurt wechseln. Insgesamt sind rund 190 Stellen vom Abbau betroffen.
Darüber hinaus ist vorgesehen, die Aktivitäten im Werkzeugbau am Standort Höchstadt einzustellen und im Sondermaschinenbau an den Standorten Erlangen und Schweinfurt Anpassungen vorzunehmen. Ferner sind Kapazitäts- und Strukturanpassungen an weiteren Standorten in Deutschland - darunter Herzogenaurach, Bühl, Höchstadt, Nürnberg und Regensburg - geplant.
Außerhalb Deutschlands sollen die Produktions- und Entwicklungskapazitäten an den französischen Standorten Haguenau und Toulouse sowie an den Standorten Skalica und Kysuce in der Slowakei angepasst werden. Der Produktionsstandort Herstal in Belgien mit etwa 15 Mitarbeitenden wird geschlossen. Detaillierte Informationen zu den Planungen an den jeweiligen Standorten werden im Rahmen lokaler Mitarbeiterversammlungen vorgestellt.
Der geplante Abbau von 2.660 Stellen in Deutschland bedeutet, dass bezogen auf die Stammbelegschaft, zu der zum 30. September 2026 31.957 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehörten, rund acht Prozent der vorhandenen Stellen bis 2028 abgebaut werden. Bezieht man den aus Altprogrammen und den bereits unterzeichneten 1.800 Altersteilzeitverträgen resultierenden Stellenabbau mit ein, erhöht sich der oben genannte Prozentsatz auf rund 18 Prozent.
Solidaritätsbeitrag - Über alle Hierarchieebenen hinweg
Bekenntnis zum Standort Deutschland - Wettbewerbsfähigkeit und Kosteneffizienz im Fokus
Bei der Umsetzung des Programms, das sich im Wesentlichen auf das über mehrere Sparten verteilte Automobilerstausrüstungsgeschäft der Schaeffler Gruppe bezieht, kommt dem Unternehmen seine breite Aufstellung zugute, die im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung zur führenden Motion Technology Company festgelegt ist. Auf dieser Basis soll zumindest ein Teil der Stellen durch den Aufbau von Stellen in neuen Wachstumsfeldern kompensiert werden.
Dr. Jochen Schröder, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG, ergänzt: "Neben unserem Fokus auf der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts bieten sich der Schaeffler Gruppe vielversprechende Wachstumschancen in Zukunftsfeldern, vor allem in den Bereichen Humanoide Robotik und Verteidigung. Hierbei können wir auf technologisches Knowhow zurückgreifen, das wir im Kerngeschäft entwickelt haben."
Ergebnisverbesserungseffekt - 300 Millionen Euro p.a. ab 2030
Sozialverträgliche Umsetzung - Dialog mit Arbeitnehmervertretungen
Strategie "Motion Technology Company" - Neue Wachstumsfelder als Chance
03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|EQS News ID:
|2427086
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