VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-11-02
|NL0009272XXX
|3938777.000
|447517691.04
|113.6184
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-11-02
|NL0009272XXX
|543000.000
|42237024.83
|77.7846
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-11-02
|NL0009272XXX
|370000.000
|34633349.61
|93.6036
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-11-02
|NL0009690XXX
|11285404.000
|462854542.57
|41.0136
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-11-02
|NL0009690XXX
|2298390.000
|37867588.37
|16.4757
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-11-02
|NL0009690XXX
|2426537.000
|28899198.08
|11.9096
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-11-02
|NL0010273XXX
|2761000.000
|51996346.41
|18.8324
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-11-02
|NL0010731XXX
|918000.000
|86604396.11
|94.3403
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-11-02
|NL0011683XXX
|185200000.000
|10340251543.17
|55.8329
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-11-02
|NL0010408XXX
|36403010.000
|1547082830.59
|42.4988
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-11-02
|NL0009272XXX
|328000.000
|21252693.33
|64.7948
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