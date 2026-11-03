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PR Newswire
03.11.2026 08:06 Uhr
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VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 03

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-11-02NL0009272XXX3938777.000447517691.04113.6184
VANECK MULTI-ASSET BALANCED2026-11-02NL0009272XXX543000.00042237024.8377.7846
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO2026-11-02NL0009272XXX370000.00034633349.6193.6036
VANECK GLOBAL REAL ESTATE2026-11-02NL0009690XXX11285404.000462854542.5741.0136
VANECK IBOXX EUR CORPORATES2026-11-02NL0009690XXX2298390.00037867588.3716.4757
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-102026-11-02NL0009690XXX2426537.00028899198.0811.9096
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-52026-11-02NL0010273XXX2761000.00051996346.4118.8324
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED2026-11-02NL0010731XXX918000.00086604396.1194.3403
VANECK MORN DM DIV LEADERS2026-11-02NL0011683XXX185200000.00010340251543.1755.8329
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED2026-11-02NL0010408XXX36403010.0001547082830.5942.4988
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT2026-11-02NL0009272XXX328000.00021252693.3364.7948
© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.