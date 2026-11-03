Genf - Wiseqey ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erneut stark gewachsen. Der Cybersecurity-Anbieter erzielte gemäss vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 17 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 55 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Das Wachstum sei insbesondere von der Tochter Sealsq getrieben worden. Diese weise zudem eine Post-Quantum-Projektpipeline in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar auf, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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