Die Münchener Rück überrascht mit einem Milliardengewinn und erhöht ihre Jahresprognose. Nach vorläufigen Zahlen verdiente der DAX-Rückversicherer im dritten Quartal rund 1,7 Milliarden € und damit knapp +15% mehr als von Analysten erwartet. Für 2026 rechnet das Management inzwischen mit 6,6 Milliarden € Gewinn. Gleichzeitig bietet die Aktie bei rund 568 € eine Dividendenrendite von 4,2%. Ist das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 11 angesichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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