Die Commerzbank-Aktie steht vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Am Donnerstag veröffentlicht das Frankfurter Geldhaus seine Zahlen zum dritten Quartal. Analysten erwarten dabei einen Gewinnanstieg je Aktie von rund +50% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig hat die Bank inzwischen mehr als 21 Millionen eigene Aktien zurückgekauft, wie eine neue Meldung vom Montag zeigt. Bei einem Aktienkurs von 37,99 € und einem erwarteten KGV von unter 10 für 2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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