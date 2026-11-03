Der Dienstag beginnt für deutsche Anleger mit einer Reihe von Prognosekorrekturen. Hugo Boss (ISIN: DE000A1PHFF7) hat in der Nacht seine Jahresziele gesenkt. Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125) hat im Sommer mehr verdient als erwartet, nimmt aber die Spanne für den Jahresgewinn zurück. TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900) rechnet nun mit einem leichten Umsatzrückgang, während Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) weiter wächst. Aus den USA kommen starke Quartalszahlen von Palantir (ISIN: US69608A1088) und Apple (ISIN: US0378331005), die im nachbörslichen Handel trotzdem keine Begeisterung auslösten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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