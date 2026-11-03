WIESBADEN (ots) -- Produktionsvolumen von Light-Getränken im selben Zeitraum um 5,1 % gestiegen, Mineralwasser +2,7 %- 60,6 % der Erwachsenen und 25,1 % der Kinder und Jugendlichen 2024 von Übergewicht betroffenZur Reduzierung des Zuckerkonsums erheben viele Staaten eine Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke. Auch die Bundesregierung plant die Einführung einer entsprechenden Abgabe. Die Getränkeindustrie hierzulande hat im vergangenen Jahr weniger zuckerhaltige Getränke und mehr kalorienreduzierte Light-Getränke sowie Mineralwasser produziert als im Jahr zuvor. Im Jahr 2025 wurden 7,42 Milliarden Liter zuckerhaltige Cola, Limonaden und andere Erfrischungsgetränke hergestellt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das waren 4,1 % weniger als 2024 mit knapp 7,74 Milliarden Litern. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl entsprach die Produktionsmenge 2025 rund 89 Litern pro Kopf, 2024 waren es knapp 93 Liter pro Kopf.Gut 19 Liter Light-Erfrischungsgetränke pro Kopf produziertZugleich ist die Produktion von brennwertverminderten Light-Erfrischungsgetränken weiter gestiegen. 2025 wurden 1,61 Milliarden Liter brennwertverminderte Cola und Limonaden hergestellt, das waren 5,1 % mehr als 2024 mit 1,53 Milliarden Litern. Rein rechnerisch wurden 2025 gut 19 Liter Light-Getränke pro Kopf produziert, 2024 waren es gut 18 Liter pro Kopf. Insgesamt übersteigt das Produktionsvolumen zuckerhaltiger Getränke jedoch das von Light-Produkten immer noch deutlich.Noch vor den zuckerhaltigen und Light-Erfrischungsgetränken kommt Mineralwasser: 2025 wurden hierzulande knapp 13,07 Milliarden Liter Mineral-, Tafel- und Heilwasser produziert - ein Plus von 2,7 % gegenüber dem Jahr 2024 (12,72 Milliarden Liter). Die Produktionsmenge pro Kopf lag 2025 bei knapp 157 Litern Wasser, 2024 waren es gut 152 Liter pro Kopf.Adipositas: Knapp ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland betroffenHoher Zuckerkonsum wirkt sich auf die Gesundheit aus und erhöht das Risiko für Adipositas, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lebten 2024 in Deutschland knapp ein Viertel (24,5 %) der Erwachsenen und 9,6 % der Kinder und Jugendlichen von fünf bis 19 Jahren mit Adipositas (Fettleibigkeit). Weltweit waren es 16,4 % der Erwachsenen und 8,2 % der Kinder und Jugendlichen. Die Häufigkeit von Adipositas bei Erwachsenen (BMI >= 30) hat sich weltweit zwischen 1994 und 2024 mehr als verdoppelt, bei Kindern und Jugendlichen sogar mehr als verdreifacht.Der Anteil übergewichtiger Menschen an der erwachsenen Bevölkerung (BMI >= 25) in Deutschland ist laut WHO seit 2006 weitgehend konstant und lag 2024 bei 60,6 %. Im Jahr 1994 - also 30 Jahre zuvor - lag der Anteil noch bei 54,0 %. Bei Kindern und Jugendlichen lag der Anteil derer, die übergewichtig waren, 2024 bei einem Viertel (25,1 %). Deutschland liegt somit über dem globalen Durchschnitt. Laut WHO gelten weltweit 45,2 % der Erwachsenen und 19,8 % der Kinder und Jugendlichen als übergewichtig.116 Staaten haben eine ZuckersteuerUm den hohen Zuckerkonsum zu begrenzen, gab es 2024 nach Angaben der WHO in 116 Staaten eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Laut WHO gilt eine derartige Steuer zum Beispiel in Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, Saudi-Arabien, Brasilien, Indien und Südafrika.Methodische Hinweise:Der Berichtskreis der Produktionsstatistik umfasst Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten des Produzierenden Gewerbes.Unter zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken sind hier folgende Getränke zusammengefasst:GP19-110719301 Cola-, Colamischgetränke, nicht brennwertvermindertGP19-110719303 Limonaden, nicht brennwertvermindertGP19-110719305 Schorle / Wasser plus Frucht, z.B. ApfelschorleGP19-110719306 Wasser mit Aromen, z.B. aromatisches Mineral-, QuellwasserGP19-110719308 Vitamin-, Mineralstoff-EnergiegetränkeGP19-110719309 Sonstige Erfrischungsgetränke, z.B. BrausenUnter den Light-Getränken sind zusammengefasst:GP19-110719302 Cola-, Colamischgetränke, brennwertvermindert (light)GP19-110719304 Limonaden, brennwertvermindert (light)In der Gesamtmenge des produzierten Mineral-, Tafel-, und Heilwassers sind enthalten:GP19-110711301 Natürliches Mineralwasser mit hohem KohlensäuregehaltGP19-110711302 Natürliches Mineralwasser mit wenig oder ohne KohlensäureGP19-110711304 Quellwasser, abgefüllt, Tafelwasser, mit/ohne KohlensäureGP19-110711307 Heilwasser, abgefülltDer Durchschnittswert des Produktionsvolumens pro Kopf wurde auf Basis der Bevölkerungszahl von 83 467 117 Menschen zum 31.12.2025 beziehungsweise von 83 577 140 Menschen zum 31.12.2024 berechnet (Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022).Die WHO definiert Übergewicht und Adipositas folgendermaßen:Bei Erwachsenen: Übergewicht: Body Mass Index (BMI) >= 25; Adipositas: BMI >= 30.Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 19 Jahren: Übergewicht: >= 1 Standardabweichung über dem Median der WHO-Wachstumsreferenz; Adipositas: >= 2 Standardabweichungen über dem Median der WHO-Wachstumsreferenz.Weitere Informationen:Weitere Daten zur Produktion im Verarbeitenden Gewerbe bietet die Tabelle 42131-0004 unserer Datenbank GENESIS-Online.Weitere Informationen zum weltweiten Zuckerverbrauch, zur Zuckersteuer, zur Zuckergewinnung und zum Zuckerpreis bietet unsere Themenseite.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6382940