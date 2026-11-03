Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG



03.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4.4 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann

newkee erhält Drogerie-Listung; Paedi Protect dem Plan voraus



Am Freitag veröffentlichte NanoRepro seinen Einzelabschluss für H1 26, informierte über newkee's Geschäftsentwicklung und legte einen neuen Zeitplan für die ausstehenden Konzernabschlüsse vor. Die wichtigsten Erkenntnisse sind besser als erwartete Paedi-Protect-Umsätze, weitere Kosteneinsparungen auf Holdingebene und die erste Drogerie-Listung von newkee als Fortschritt der Plattformstrategie. Im Detail:



Konzernabschlüsse sollen bis Ende 2026 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Konzernabschlüsse für das GJ25 und das H1 26 wurde aufgrund zusätzlicher Konsolidierungsarbeiten auf Ende 2026 verschoben. Mit dem neuen CFO (seit Oktober 2026) treibt NanoRepro die Harmonisierung der Rechnungslegungsprozesse und den Ausbau der konzernweiten Berichtsstrukturen voran. Dies soll Effizienz, Transparenz und Vergleichbarkeit verbessern. Vor allem erwarten wir, dass die Konzernabschlüsse ab 2027 früher im Jahr veröffentlicht werden.



Paedi-Protect-Umsätze in H1 26 über Erwartungen. NanoRepro bestätigte vorläufige H1 26-Umsätze von € 13 Mio. Während die Umsätze mit Holding-Produkten (hauptsächlich Schnelltests) um 11,5 % YoY auf € 2,2 Mio. (eNuW: € 2,5 Mio.) sanken, lagen die implizierten Paedi-Protect-Umsätze mit € 10,9 Mio. (eNuW: € 10,6 Mio.) über unseren Erwartungen. Dies führen wir auf eine stärkere Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten infolge des ungewöhnlich warmen Juni zurück. Die rückläufigen Holding-Umsätze dürften auf die reduzierten Marketingaktivitäten für ALPHABIOL und eine vorübergehend geringere Nachfrage nach NanoRepros Schnelltests zurückzuführen sein, die weitgehend auf die Marke Mivolis des Handelspartners umgestellt wurden.



Ergebnisverbesserung bei der NanoRepro-Holding. In H1 26 reduzierte die Holding ihren EBITDA-Verlust auf € -0,8 Mio. (eNuW € -0,6 Mio.), nach € -1 Mio. in H1 25. Die schwächeren Umsätze wurden durch Fortschritte bei Kosteneinsparungen ausgeglichen. So sank z. B. die Materialkostenquote um 6,4 pp YoY auf 33,9 %, was auf eine effizientere Beschaffung zurückzuführen ist. Die Marketingausgaben gingen um 53,5 % YoY zurück, da der Handelspartner die Marketing- und Vertriebskosten für die unter der Marke Mivolis verkauften Schnelltests trägt und NanoRepro die Marketingausgaben für ALPHABIOL reduzierte.



Die Plattformstrategie eröffnet newkee den Zugang zum Drogeriehandel. Ab Januar 2027 werden zwei newkee-Kernprodukte im Online-Shop einer führenden deutschen Drogeriekette gelistet. Ab März werden newkee- und PAEDIPROTECT-Produkte zudem prominent auf Verkaufsdisplays in den Filialen platziert. Die gemeinsame Präsentation verdeutlicht die Plattformlogik in der Praxis: Marken innerhalb der Gruppe erschließen sich gegenseitig Vertriebskanäle.



Die Anlaufphase dürfte nur geringfügige Beiträge leisten (eNuW: € 0,1-0,2 Mio. zusätzlicher Umsatz im GJ27e). Der eigentliche Mehrwert liegt in einer dauerhaften Regalplatzierung, die folgen könnte. Nach unserer konservativen Einschätzung dürfte dies zusätzliche Jahresumsätze von € 1-2 Mio. generieren. Strategisch stellt die Listung eine zusätzliche Säule in NanoRepro's Transformation zu einer Multi-Brand-Plattform für Consumer Health dar.



Prognose bestätigt, Plattform auf Kurs. NanoRepro bestätigte seine Umsatzziele von ca. € 18 Mio. für GJ26e, ca. € 28 Mio. für GJ28e und ca. € 40 Mio. für GJ30e, einschließlich weiterer Akquisitionen. Da die Plattform Gestalt annimmt und erste Vertriebssynergien zum Tragen kommen, dürften die Ziele unserer Ansicht nach erreichbar sein. Wir bestätigen KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von € 4,40, auf Basis des DCF.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: nanorepro-ag-2026-11-03-update-de-2dd59

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research



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