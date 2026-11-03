Scharbeutz (ots) -Feuerwehrleute riskieren regelmäßig ihre Gesundheit. Doch was passiert, wenn sie selbst schwer verletzt werden und längere Zeit nicht arbeiten können? Zwar sind Einsatzkräfte grundsätzlich gesetzlich unfallversichert, doch je nach Beschäftigungsstatus und persönlicher Situation können finanzielle Versorgungslücken entstehen.Gerade wenn jemand dauerhaft nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann, stellt sich die Frage, ob die gesetzlichen Leistungen tatsächlich ausreichen, um den bisherigen Lebensstandard zu halten. Nachfolgend erfahren Sie, welche Leistungen Feuerwehrleuten nach einem Einsatzunfall zustehen, wo finanzielle Lücken entstehen können und wie sich Einsatzkräfte zusätzlich absichern können.Welche Leistungen Feuerwehrleuten nach einem Unfall zustehenWie gut Feuerwehrleute abgesichert sind, hängt von ihrem Beschäftigungsstatus ab. Grundsätzlich muss zwischen der Freiwilligen Feuerwehr, der Werkfeuerwehr und verbeamteten Einsatzkräften unterschieden werden. Für ehrenamtliche und angestellte Feuerwehrleute ist bei anerkannten Einsatzunfällen grundsätzlich die gesetzliche Unfallversicherung zuständig. Für Beamte gelten dagegen besondere Versorgungsregelungen.Nach einem anerkannten Einsatzunfall übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung unter anderem Behandlungskosten und Rehabilitationsmaßnahmen. Können Betroffene längere Zeit nicht arbeiten, erhalten sie unter bestimmten Voraussetzungen Verletztengeld. Dieses beträgt grundsätzlich 80 Prozent des regelmäßigen Bruttoentgelts, höchstens jedoch das bisherige Nettoentgelt. Bei einer dauerhaften Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 Prozent kann außerdem eine Verletztenrente infrage kommen.Verbeamtete Feuerwehrleute erhalten bei anerkannten Dienstunfällen hingegen Leistungen der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge. Dazu können Behandlungskosten, ein Unfallausgleich und bei dauerhafter Dienstunfähigkeit ein Unfallruhegehalt gehören.Wenn das Einkommen plötzlich sinktFinanzielle Lücken können allerdings auch unabhängig von einem Einsatzunfall entstehen. Sind angestellte Feuerwehrleute länger als sechs Wochen krankgeschrieben, endet normalerweise die Entgeltfortzahlung. Anschließend erhalten gesetzlich Krankenversicherte bei gewöhnlichen Erkrankungen Krankengeld, das niedriger ausfällt als ihr bisheriges Einkommen.Gerade Familien mit hohen Lebenshaltungskosten können dadurch finanziell unter Druck geraten. Eine private Krankentagegeldversicherung kann helfen, solche Einkommensverluste auszugleichen. Bei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr kommt es dabei besonders auf den Hauptberuf an, da viele neben ihrem Ehrenamt einer regulären Beschäftigung nachgehen.Welche Versicherungen für Werkfeuerwehrleute sinnvoll sindFür Beschäftigte der Werkfeuerwehr spielt außerdem die Berufsunfähigkeitsversicherung eine wichtige Rolle. Allerdings sind entsprechende Verträge aufgrund der beruflichen Risiken häufig teuer. Eine mögliche Alternative ist deshalb die Grundfähigkeitsversicherung. Sie leistet, wenn bestimmte vertraglich festgelegte Fähigkeiten verloren gehen, unabhängig davon, ob Betroffene ihren bisherigen Beruf noch ausüben können.Einige Verträge enthalten zusätzlich eine Arbeitsunfähigkeitsoption. Sind Versicherte beispielsweise länger als sechs Monate krankgeschrieben, können sie zunächst für zwei oder drei Jahre eine vereinbarte Leistung erhalten. Erst anschließend wird geprüft, ob tatsächlich eine versicherte Grundfähigkeit verloren gegangen ist.Daneben gibt es spezielle Versicherungsverträge, die auch den Verlust der G26-Atemschutztauglichkeit berücksichtigen. Können Feuerwehrleute aus gesundheitlichen Gründen keine Einsätze mit schwerem Atemschutz mehr übernehmen, kann unter bestimmten Vertragsbedingungen eine Versicherungsleistung fällig werden. Allerdings bieten nur wenige Versicherer entsprechende Lösungen an.Warum Feuerwehrbeamte eine besondere Absicherung benötigenBei verbeamteten Feuerwehrleuten gelten andere Voraussetzungen. Können sie nach einer Verletzung nicht mehr im Einsatzdienst arbeiten, kann der Dienstherr ihnen unter Umständen andere Aufgaben zuweisen, etwa in einer Leitstelle. Eine klassische Berufsunfähigkeitsversicherung muss deshalb nicht zwangsläufig leisten.Hier kann eine spezielle Dienstunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Sie kann bereits dann Leistungen vorsehen, wenn Feuerwehrbeamte für den einsatztechnischen Dienst nicht mehr geeignet sind. Entscheidend sind die entsprechenden ärztlichen Feststellungen und die Vertragsbedingungen.Alternativ kommen auch Grundfähigkeitsversicherungen infrage. Diese können selbst dann zahlen, wenn Betroffene weiterhin einer anderen Tätigkeit nachgehen. Ergänzend kann eine private Unfallversicherung sinnvoll sein. Eine Krankentagegeldversicherung spielt für Beamte dagegen grundsätzlich keine vergleichbare Rolle wie für Angestellte.Worauf Feuerwehrleute achten solltenWelche zusätzliche Absicherung notwendig ist, hängt letztlich vom Beschäftigungsstatus, dem Gesundheitszustand und den finanziellen Verpflichtungen ab. Während Angestellte vor allem mögliche Einkommensverluste durch längere Erkrankungen berücksichtigen sollten, kommt es bei Beamten besonders auf die Absicherung ihrer Einsatzfähigkeit an. Entscheidend ist deshalb, zunächst die bestehenden Ansprüche zu prüfen und anschließend gezielt mögliche Versorgungslücken zu schließen.Über Simon SchöfflSimon Schöffl ist Gründer und Geschäftsführer von RetterFinanz. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den finanziellen und absicherungsrelevanten Herausforderungen von Einsatzkräften aus Rettungsdienst, Feuerwehr und vergleichbaren Berufen. Sein Schwerpunkt liegt auf Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und strukturiertem Vermögensaufbau unter besonderen dienstlichen Bedingungen. Mehr Informationen unter: https://retterfinanz.de/Pressekontakt:RetterFinanzE-Mail: kontakt@retterfinanz.deWeb: https://retterfinanz.deOriginal-Content von: Retterfinanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181884/6382976