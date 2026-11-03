Neuenburg - Die Teuerung in der Schweiz hat im Oktober einen Sprung nach oben gemacht. Die Jahresinflation klettere auf 1,5 Prozent von 1,0 Prozent im September, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Sie lag damit klar über den Erwartungen. Die Prognosen der Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP von 1,1 bis 1,4 Prozent gereicht. Höher notierte die Inflation letztmals im Dezember 2023. Schon in den Vormonaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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