Zürich - Die Swiss hat in den ersten neun Monaten trotz hoher Treibstoffkosten etwas mehr verdient. Von Januar bis September stieg der Betriebsgewinn um 10,2 Millionen auf 421,4 Millionen Franken, wie die Lufthansa-Tochter am Dienstag bekannt gab. Die hohe Nachfrage nach Flugreisen und die erfreuliche Entwickelung im Frachtgeschäft hätten den Mehraufwand für den Treibstoff in etwa ausgeglichen, erklärte die Airline. Der Umsatz kletterte um 5,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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