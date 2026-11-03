Die Erholung vom Montag hat Amazon zurück in den Supportbereich zwischen 244,00 und 248,60 US$ getragen. Nach den Zahlen war der Bereich kurzzeitig unterschritten worden, ein Teil der Verluste ist inzwischen aufgeholt. Bis zu den Zwischenhochs um 265,00 US$ sind es knapp 8%. Folgt auf den Rebound jetzt der nächste Schritt, oder war es nur eine Atempause? Starke Cloud trifft auf schwachen Cashflow Amazon hat am 29. Oktober nach US-Börsenschluss die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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