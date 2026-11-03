Schaeffler greift erneut zum Rotstift. Der Automobilzulieferer kündigt den Abbau von 3.460 Stellen in Europa an, davon allein 2.660 in Deutschland. Mehrere Werke sollen schließen, sogar ein freiwilliger Gehaltsverzicht bis hinauf zum Vorstand steht im Raum. Dahinter steckt ein ehrgeiziges Ziel: Ab 2030 will Schaeffler jährlich rund 300 Millionen Euro einsparen. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der harte Sparkurs die Schaeffler Aktie wieder attraktiver macht oder ob die Probleme der Automobilindustrie noch schwerer wiegen. Schaeffler verschärft den Sparkurs: Deutschland besonders betroffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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