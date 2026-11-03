Erfurt/Leipzig (ots) -Hat die Politik die Interessen der jungen Generation nicht ausreichend im Blick? Stimmt der Vorwurf, dass nur alte Wählergruppen eine Lobby haben? Haben sich die Chancen der 14- bis 29-Jährigen tatsächlich verschlechtert? Diese und andere Fragen diskutieren Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen mit dem Generationenforscher Dr. Rüdiger Maas, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Hose, der Politik-Influencerin Tessa Lion und dem Linken-Mitglied Maja Zaubitzer bei "Fakt ist!" aus Erfurt am Mittwoch, 4. November 2026, ab 20.15 Uhr live im Stream auf mdr.de sowie ab 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/) ein Jahr zum Abruf bereit.Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Theresa Krumrey ("Tessa Lion"), Politik-Influencerin aus Erfurt- Maja Zaubitzer (Die Linke), ehemalige stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz aus Weimar- Michael Hose (CDU), Mitglied des Bundestages aus Erfurt- Dr. Rüdiger Maas, Generationenforscher, Psychologe und Buchautor aus Augsburg"Die Situation für junge Menschen ist schlecht, allgemein herrscht das Gefühl, nicht gehört zu werden", kritisiert die 18-jährige Maja Zaubitzer aus Weimar. Die 23-jährige Politik-Influencerin Theresa Krumrey, alias Tessa Lion, sieht das genauso: "Die Lage ist so, dass im Allgemeinen Politik für Alte gemacht wird", ist sich die Studentin aus Erfurt sicher. Allein durch den demografischen Wandel ergäbe sich eine Herrschaft der Alten. Diesen Vorwurf will der Erfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hose so nicht stehen lassen. Er ist seit Jahren Vorsitzender der Kinderkommission und daher im ständigen Austausch mit Schülervertretern. Viele aktuelle Gesetzesvorhaben berücksichtigten explizit die Interessen der jungen Generation. Die Sozialreformen seien nötig, damit die jungen Menschen von heute zukünftig noch Nutznießer eines funktionierenden Sozialsystems sein könnten. Der Generationenforscher und Buchautor Dr. Rüdiger Maas ordnet die aktuellen Jugendproteste als Chance für Jugendliche ein, ihre Selbstwirksamkeit in der Demokratie zu erfahren. Ihre Kritik am maroden Bildungssystem sei gesellschaftlich hochgradig relevant. Auf der anderen Seite attestiert er der jungen Generation eine enorm gestiegene Anspruchshaltung.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren den Talk, bei dem das Live-Publikum im Studio sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt.www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Kommunikation, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6383004