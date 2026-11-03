München (ots) -- Sascha plant einen beruflichen Neustart- Roger kämpft mit finanziellen Einbußen- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" am 3. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+In Trier-West stehen für Sascha, Roger und Bernd ganz unterschiedliche Veränderungen im Alltag an. Sascha will beruflich noch einmal neu anfangen und setzt dabei auf einen ungewöhnlichen Weg: Der 28-Jährige möchte sich bei der Bundeswehr bewerben. Für Roger hat sich die finanzielle Situation dagegen unerwartet verschärft, nachdem ihn ein Arbeitsunfall aus dem Job gerissen hat. Bernd blickt nach vorn und will gemeinsam mit seiner Partnerin Nina wieder einen aktiveren Alltag leben. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" - am 3. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Sascha soll sich beruflich etwas bewegen. Gemeinsam mit seinem Mann Mike lebt der 28-Jährige seit mehreren Jahren von Bürgergeld, die Suche nach einer passenden Beschäftigung verlief bislang ohne Erfolg. Nun nimmt Sascha eine neue Möglichkeit ins Visier und informiert sich bei der Bundeswehr in Trier über seine Chancen. Ob sein Wunsch tatsächlich realistisch ist, hängt jedoch auch von seiner Diabeteserkrankung ab.Mit seinem Job als Busfahrer hatte Roger das Bürgergeld hinter sich gelassen. Für den 47-Jährigen und seine Frau Uschi bedeutete das auch finanziell mehr Spielraum. Doch ein Arbeitsunfall verändert die Situation: Roger ist vorerst auf Krankengeld angewiesen und muss mit deutlich weniger Einkommen auskommen. Die ungewohnte Unsicherheit belastet ihn - wann kann er wieder in seinen Beruf zurückkehren?Bernd hat in den vergangenen anderthalb Jahren viel verändert. Seit er keinen Alkohol mehr trinkt, gestaltet der 39-Jährige seinen Alltag bewusster und möchte auch mit seiner Lebensgefährtin Nina häufiger unterwegs sein. Damit gemeinsame Unternehmungen nicht jedes Mal zusätzlich ins Budget schlagen, soll ein Deutschlandticket für mehr Flexibilität sorgen. Bis es so weit ist, müssen die beiden zunächst einige organisatorische Hürden bewältigen.Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" am 3. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von UFA SHOW & FACTUAL GmbH produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit ähnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6383003