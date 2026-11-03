Eden Energy will "Millionen Mikromobilitäts-Akkus ein zweites Leben geben" - so formuliert das Freiburger Cleantech-Startup das Unternehmensziel auf seiner Website. Mit einem ersten ausgelieferten 70-Kilowattstunden-Speicher aus 112 ausgedienten Akkus von E-Scootern ist das Spin-off des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE diesem Ziel nun einen wichtigen Schritt nähergekommen. "Mit der Speichergröße wollen wir zunächst mittelständische Unternehmen in der Region ansprechen, die eine Photovoltaik-Anlage, aber noch keinen Speicher haben«, so Florian Bierwirth, der zuvor ebenso wie seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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