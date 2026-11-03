Die Ergebnisse von WashTec für das dritte Quartal bestätigen, dass die operativen Herausforderungen nach der Prognosesenkung im September weiterhin bestehen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringfügig um 0,7 % auf 126,7 Mio. Euro, während sich das EBIT auf 8,0 Mio. Euro (-45,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) fast halbierte, was einer Marge von 6,3 % entspricht (3. Quartal 2025: 11,8 %). Obwohl im Quartal einmalige Organisationskosten in Höhe von 2,0 Mio. EUR anfielen, stand die zugrunde liegende Rentabilität aufgrund verzögerter Effizienzmaßnahmen und höherer Rohstoffkosten weiterhin unter Druck. Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg um 4,6 % auf 374,5 Mio. EUR, während das EBIT um 20,7 % auf 25,7 Mio. EUR zurückging. Das Management bekräftigte seine revidierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026, die ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine EBIT-Marge von 8-9 % vorsieht. Unsere leicht angepassten Schätzungen liegen zwar weiterhin in diesem Bereich, doch um sie zu erreichen, ist eine deutliche Verbesserung im vierten Quartal erforderlich. Wir behalten die Empfehlung "KAUFEN" mit einem unveränderten Kursziel von 49,00 EUR bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag





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