Schon im September hatte Washtec die Ergebniserwartungen für 2026 nach unten revidiert. Als Folge war die Washtec-Aktie (750750) kräftig unter Druck geraten. Nun folgten frische Quartalszahlen, die vor allem auf der Ergebnisseite zeigten, dass es noch gewisse Probleme im Unternehmen gibt. Daher hält der Abwärtstrend der Aktie noch an. Nach neun Monaten steht bei der Washtec Gruppe ein Umsatz von 374,5 Millionen Euro in den Büchern. Dies sind immerhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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